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03.07.2019
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İBB’nin yeni hukuk müşaviri belli oldu

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yeni hukuk müşaviri Eren Sönmez oldu. Eski hukuk müşaviri Ali Karaaslan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldiği gün İBB genel sekreteri ve 7 yardımcısı ile birlikte görevi bıraktığını açıklamıştı.

Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, üst düzey yönetimde yeni atamalar yaptı.

Eren Sönmez

İBB’nin yeni hukuk müşaviri Eren Sönmez oldu. Sönmez, Maltepe Belediyesi’nde Hukuk İşleri Müdürü olarak görev yapıyordu. Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı’na da Nurten Uğursoy atandı.

İmamoğlu, 31 Mart seçiminin ardından mazbatasını aldıktan sonra Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı Muhammet Koçoğlu’nu görevden alarak yerine Nurten Uğursoy’u atamıştı.

Ancak Koçoğlu’nun izne ayrıldığı için görevden alma kararı kendisine tebliğ edilemediğinden Uğursoy göreve başlayamamıştı. 1982 yılında İBB kadrosunda görev yapmaya başlayan Uğursoy, 2009-2015 yılları arasında Gaziosmanpaşa Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürü oldu. Uğursoy, 2015 yılından beri de Avcılar Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürü olarak görev yapıyordu. Dün de İBB’nin yeni İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı’na Nurcan Alan, Özel Kalem Müdürlüğü’ne de Yavuz Saltık getirilmişti.

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