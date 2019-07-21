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21.07.2019
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İBB’ye 3 yeni uzman atandı

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sürecinde söz verdiği gibi çalışma arkadaşlarını uzman kadrolardan oluşturmaya devam ediyor.

İmamoğlu, yönetici düzeyindeki kadın oranını artırma sözünü de hayata geçiriyor.

İmamoğlu, Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı’na raylı sistem uzmanı Orhan Demir’i Raylı Sistemler Daire Başkanlığına, çok iyi seviyede Japonca ve İngilizce bilen Doç. Dr Pelin Alpkökin’i, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı’na da Yüksek Mimar Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin’i atadı.

‘ULAŞIM UZMANI’ ORHAN DEMİR, MİMAR VE ŞEHİR PLANCISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı’na atanan Orhan Demir, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden 1979 yılında mezun oldu. Orhan Demir, yüksek lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde tamamladı.

Orhan Demir

1983-1994 yılları arasında sırasıyla, İmar ve İskan Bakanlığı Büyük İstanbul Nazım Plan Bürosu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, STFA Mühendislik A.Ş.’de şehir plancısı, müdür yardımcısı ve proje müdürü olarak görev yapan Orhan Demir, 1986 yılından bu yana, başta İstanbul olmak üzere ülkemizin farklı kentleri ve bölgeleri için hazırlanan ulaşım ana planları, karayolu, tramvay, hafif raylı sistem, metro sistemleri talep analizleri, fizibilite etütleri gibi kentsel ve bölgesel ölçeklerdeki ulaştırma projelerinde görev aldı.

Demir, 1999 yılından bu yana Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ulaşım planlaması konusunda dersler veriyor, atölye çalışmalarına katılıyor.

DOÇ. DR. PELİN ALPKÖKİN, ‘RAYLI SİSTEM’ İLE İLGİLİ BİRÇOK ÇALIŞMA YAPTI

Doç. Dr. Pelin Alpkökin

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Raylı Sistemler Daire Başkanlığı’na atanan Doç. Dr. Pelin Alpkökin, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu. Alpkökin,1998 yılında Ulaştırma Mühendisliği Yüksek Lisans programından mezun oldu.

2002 yılında Japonya Nagoya Üniversitesinde doktora çalışmasına başlayan Alpkökin, 2005 yılında Doktor unvanı aldı. 2008 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak göreve başladı.

“Demiryolu Mühendisliği Ve Politikaları”, “Ulaşım Planlaması”, “Altyapı Yatırımlarında Finans Modelleri”, “Altyapı İnşaatı Sözleşme Yönetimi”, “Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri”, konularında akademik çalışmalarını sürdüren Alpkökin’in birçok uluslararası yayını bulunuyor. Alpkökin, çok iyi seviyede Japonca ve İngilizce biliyor.

PARK BAHÇELERE ‘KENTSEL TASARIM UZMANI’ SEÇKİN ATANDI

Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı’na atanan Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin, Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden Mimar unvanı ile mezun oldu. Seçkin, sırasıyla İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi Programı’ndan Yüksek Mimar ve Kentsel Tasarım Programı’ndan da Doktor unvanlarını aldı.

Doktora sonrasında Louisiana Eyalet Üniversitesi’nde ‘Sürdürülebilir Peyzaj Konstrüksiyonu’ konusunda doktora sonrası çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Seçkin’in akademik araştırmaları, tasarımda bilişim, mimari tasarım, kentsel tasarım, peyzaj tasarımı ve konstrüksiyonu ile engelsiz tasarım konuları üzerinde yoğunlaştı.

Prof. Dr. Seçkin, lisans ve yüksek lisans düzeyinde çeşitli bölümlerde dersler veriyor. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile birlikte özellikle üç boyutlu modelleme, bilişim ve drone teknolojileri üzerine bilimsel araştırma projeleri yürütüyor. Uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve yayın kurulu üyeliklerini sürdürüyor. Mimari, peyzaj mimarisi ve kentsel tasarım alanlarında proje üretim faaliyetlerine devam ediyor.

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