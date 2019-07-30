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30.07.2019
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İBB’ye erkenden ödenip ‘harcanan’ 1 milyar TL’nin akıbeti ortaya çıktı

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Temmuz ayında ödenmesi gerekirken Haziran ayında İBB’ye erkenden ödenen 980 milyon liralık maliye katkı payının seçim döneminde nasıl harcandığı ortaya çıkmaya başladı.

Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Türkiye tarihinde bir ilk” olarak nitelediği erken ödeme ile gelen paranın büyük bölümünün bir İBB şirketi olan Kültür A.Ş’ye gittiği belirlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, göreve geldikten sonra yaptığı “normalde Temmuz ayında kullanılacak olan Maliye katkı payının İBB’ye, ülke tarihinde ilk defa 15 gün önce yani kendileri yönetime gelmeden önce ödendiğine” yönelik açıklaması büyük yankı yaratmıştı. İmamoğlu “Maliye’den gelen ve Temmuz ayında kullanılması gereken 980 milyon liralık tüm nakit, bir hafta içerisinde kullanılıp bitirilmiş. Bizden önce erken ödeme yapılırken, bizim işbaşına geçtiğimiz Temmuz ayının ödemesi ise yapılamıyor. Her ayın sonunda gelen Maliye Bakanlığı payı önden alındı, tamamı harcandı. Vergiler ve maaşlar için de tek bir kuruş dahi bırakılmadı. Sadece o değil. Kamulaştırma bedelleriyle beraber bu rakam 1.7 milyar liraya çıkıyor. Yani Haziran sonunda bizim gelip dağıtmamız gerekirken seçime sadece 7-8 gün kala bu paralar dağıtılmıştır” demişti.

EN YÜKLÜ ÖDEME KÜLTÜR A.Ş’YE YAPILDI

İBB kasasına seçim sürecinde giren ve bir haftada biten 1.7 milyar liranın kimlere nasıl dağıtıldığı ortaya çıkmaya başladı. Buna göre seçim döneminde İBB kasasından en yüklü ödeme, bir İBB şirketi olan Kültür A.Ş’ye yapıldı.

İBB’den Kültür A.Ş’ye 31 Mart yerel seçimleri ile mazbata krizinin yaşandığı sürede yani nisan ayında sadece 5 milyon lira ödeme gitti. 6 Mayıs’ta YSK kararı ile seçimin iptal edilmesinin ardından İBB şirketine 44 milyon liralık ödeme yapıldı. Seçim kampanyasının sürdüğü haziran ayı içinde de bir anda İBB kasasından şirkete ödenmek üzere 100 milyon lira çıktı. Yani 6 Mayıs’ta seçimin iptali ile başlayan ve 23 Haziran’daki tekrarlanan İstanbul seçimleri ile sona eren yaklaşık iki aylık dönemde İBB’den Kültür A.Ş’ye toplam 144 milyon liralık ödeme yapılmış oldu. Kültür A.Ş’nin bu ödemeyi ne şekilde kullandığı da İmamoğlu ekibi tarafından şu an inceleniyor. Şirketlerdeki yönetime tamamen hakim olunmasının ardından bu rakamların da ortaya çıkması bekleniyor.

Kültür A.Ş’ye bu ödemelerin yapıldığı dönemde yönetim kurulu başkanı, İmamoğlu göreve geldikten sonra istifa eden İBB Genel Sekreter Yardımcısı Eyyüp Karahan idi.

ŞİRKETLERE TOPLU ÖDEMELER

Haziran ayında İBB kasasından çıkan ödemelerin ikinci sırasında Met-Gün İnşaat ve Atis Asfalt iş ortaklığı yer alıyor. İş ortaklığına, mayıs ayında hiçbir ödeme yapılmazken haziran ayında 78 milyon 112 bin liralık ödeme yapıldı. İş ortaklığı, İBB’nin kent genelindeki asfalt kaplama projelerinden bazılarını üstlenmiş durumda.

2 AYDA 100 MİLYON

Üçüncü sırada da İstanbul Üstyapı -İspa iş ortaklığı yer alıyor. Bu iş ortaklığına da İBB tarafından mayıs ayında 30 milyon liralık, haziran ayında 70 milyon liralık ödemeler gerçekleştirildi. İki ayda toplam 100 milyon liralık ödeme alan bu ortaklık, İBB’nin yol, tünel ve kavşak işlerini yapıyor. Ortaklık, İBB’nin 25 Nisan 2018 yılında açtığı “İstanbul Geneli Yol, Tünel ve Köprülü Kavşak Tamamlama İnşaatı” ihalesini 709 milyon 868 bin 118 liraya almıştı. İhalenin kapsadığı işler arasında kamuoyunda tartışma yaratan bir kısmı iptal edilen Kabataş Martı projesi de yer alıyordu.

MAKYOL İNŞAAT’A 50 MİLYONLUK ÖDEME

İBB’nin seçim döneminde en çok ödeme yaptığı kalemlerin yer aldığı listenin dördüncü sırasında da Makyol İnşaat var. Makyol İnşaat’a mayıs ayında 9 milyon 720 bin lira, haziran ayında da 50 milyon lira para ödenmiş durumda. Makyol, aldığı kamu ihaleleri ile tanınan bir firma ve İstanbul’daki bir çok metro- tünel inşaatında imzası var.

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