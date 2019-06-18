İbrahim Çeşmecioğlu anıldı

BirGün’ün eski Yazı İşleri Müdürü İbrahim Çeşmecioğlu, ölümünün 8’inci yılında ailesi, arkadaşları, BirGün çalışanları ve ÖDP üyeleri tarafından İstanbul Ulus’taki mezarı başında anıldı. Anmada konuşanlar, umut dolu ve dirençli kişiliğinden övgüyle söz ettikleri Çeşmecioğlu’na olan özlemlerini dile getirdi.

Dostları yaptıkları konuşmalarda Çeşmecioğlu’nun yokluğunun her geçen gün daha da hissedildiğini ve ona bugünlerde çok ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Çeşmecioğlu’nun eşi Kader Çeşmecioğlu yaptığı konuşmada “Buraya her geldiğimizde Türkiye’de bir başka siyasi gündem oluyor. 2013’te geldiğimizde Gezi Direnişi vardı. Bu yıl da seçimler var. Onun sakinliğini bugünlerde çok arıyoruz. Onun umut dolu düşüncelerine çok ihtiyacımız var” dedi.

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ÖDP İl Yöneticisi Leyla Koç Üzüm ise şunları söyledi: “İbrahim Çeşmecioğlu’nu en verimli zamnında kaybettik, en güzel insanlar çok erken gittiler. Onun mücadele azmi hepimize örnek olmaya devam ediyor. Çok özlüyoruz.”

Anmaya Çeşmecioğlu’nun ailesi, dostları ve BirGün Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın da katıldı.

2011’de veda etti

BirGün’ün eski Yazı İşleri Müdürü İbrahim Çeşmecioğlu, 17 Haziran 2011 günü tedavi gördüğü hastanede geçirdiği beyin kanamasının ardından hayatını kaybetmişti. Çeşmecioğlu 19 Haziran 2011’de yüzlerce kişinin katıldığı bir törenle ve Devrimci Yol bayrağına sarılı tabutuyla son yolculuğuna uğurlanmıştı. Çeşmecioğlu, kurucularından olduğu Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nde de (ÖDP) Parti Meclisi ve İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.