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14.06.2019
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İbrahim Kalın’dan Bakanlar Kurulu sonrası açıklamalar: ABD’nin mektubu sızdırması ciddiyetsizlik

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Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Bakanlar Kurulu toplantısına ilişkin açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’ın açıklamalarından satır başları:

“İdlib’de yaşanan bizim için endişe kaynağı”

“Türkiye barışın merkezde olduğu bir dış politika izliyor”

“S-400, F-35 ve Patriot meselesi Türkiye’nin güvenliğini ilgilendiren konulardır.”

“Hepimiz güvende olmadan hiçbirimiz güvende değiliz. Türkiye kendi güvenliğini sağlarken komşu ülkelerin güvenliğinden, istikrarından bağımsız yapmıyor.” 

“Suriye’de kurulmak istenen PKK devleti artık ihtimal dışı kalmıştır.”

ABD’NİN S-400 MEKTUBU

“İkili ilişkilerin nezaketine aykırıdır. Mektubun sızdırılması ciddiyetsizliktir. Bu tür mektupların mahremiyeti vardır, kamuoyu ya da basın üzerinden baskı oluşturmak için sızdırılmaz.”

“Mektupla ilgili değerlendirmeler yapıldı. Bir cevap hazırlanıyor, bir değişiklik yok.”

“Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile görüştüm.”

“Müzakerelerimiz elbette devam edecek. F-35 programının Türkiye’nin haksız bir şekilde çıkarılmaya çalışılması ittifak ruhuna aykırıdır. Bunları tabii ki biz görüşmeye devam edeceğiz.”

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