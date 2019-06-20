İbrahim Tatlıses: Erdoğan için ölürüm

Türkücü İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlıses, 23 Haziran’da AKP adayı Binali Yıldırım’ı desteklemek adına bir toplantı düzenledi. Siyaset ve iş dünyasının önemli isimleri, sanatçı İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlıses’in ev sahipliğinde, Tatlıses Kebap Seyrantepe’de bir araya geldi.

Toplantıda konuşan İbrahim Tatlıses, “Urfalı ciğerci Ahmet’in oğluyum ötesi yok. Memleketim için ölürüm, Tayyip Erdoğan için ölürüm. Onun için buradayım. Destek için buradayım. Bana göre İstanbul sadece İstanbul değil, dünyanın başkentidir. Dünyanın gözü İstanbul’da, gelin İstanbul’a kötü gözle bakan herkesin gözünü kör edelim. Kötü gözle bakmasınlar, iyi gözle baksınlar” şeklinde konuştu.

Erdoğan sevgisini anlatan Tatlıses sözlerini şöyle sürdürdü: “15 Temmuz’da olmasaydı Başkan Tayyip, şimdi hepimiz olmuştuk hain. Çünkü vefalı adam. Almanya’da en son yoğun bakımdan çıkıyorum, kulağıma telefon dayıyorlar, Başkan. Amerika’da telefon alıyorum, Başkan. Nerede arıyorsam Başkan, anamın cenazesinde Başkan, ne yapıyorsam Başkan. Mevlütlerde, ölülerde sıranın en başında, camilerde Kuran okuyan Başkan. Böyle bir adam yok. Gel de bu adamın peşinden gitme. Ben gidiyorum arkadaş, sözü olan varsa söylesin. Benim tarafım belli.”