İbranameye çekince koymak işe yarayabilir

SORU: Yaklaşık 2 yıldır çalıştığım işyerinden satışlarımın düşük olduğu gerekçesiyle çıkarılıyorum ki satışlarım aslında düşük değil. İşyerine davet ettiler, tazminatlarımı ödeyeceklermiş. Ancak evraklarda gerçek ücretim ve görünen ücret farklı. Görünen ücretten alacağımı ‘yasal haklarım saklı’ koşulu ile imza atıp alsam geri kalan için ileride dava açabilir miyim?

YANIT: İşten ayrılan veya çıkarılan işçinin herhangi bir alacağının kalmadığı yönünde işvereni ibra etmesine yönelik olarak imzaladığı belgeye ibraname diyoruz. Siz bu belgeyi imzalamaz veya altına sizin de belirttiğiniz gibi bir çekince notu düşerseniz elbette ki ileride açacağınız dava bakımından yerinde bir davranışta bulunmuş olursunuz. Çünkü işçi tarafından çekince konulan ibranameler işvereni tamamen aklamaz. Ancak burada önemli olan konulacak çekince ibaresinden ziyade gerçek ücretin kanıtlanması sorunudur. Yani bu konuda ileride hak arama aşamasına (dava) gelindiğinde gerçek ücretin kanıtlanması noktasında gerekli argümanlara (delil) sahip olmak önem arz etmektedir.

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Fazla mesailerim ödenmiyor

SORU: Ben 2017’nin ocak ayından bu yana bir lojistik şirketinde çalışıyorum. Her ay 22 saatten fazla mesai yapıyorum, fakat parası verilmiyor. Sadece 22 saat parası veriliyor. Ayrıca 2017 yılından kalan 320 saat kadar mesai parası alacağım var. Ne yapmalıyım?

YANIT: Öncelikle bu işyerinde halen çalışmakta olduğunuza göre konuyu işyerinizin yöneticileri ile görüşerek yapmış olduğunuz fazla mesailerinizin ödenmesini açık bir biçimde talep etmelisiniz. İşyerinizin fazla mesai ödememe konusundaki tavrı buna karşın devam ediyorsa ya fazla mesai beklemeden bu işyerinde çalışmaya devam edeceksiniz (bunu tabii ki önermeyiz) ya da bu işyerinden ayrılıp fazla mesai haklarınız için yasal süreç başlatacaksınız. İşyerinizden bu gerekçeyle ayrıldığınızda bu İş Kanunu 24/2. madde çerçevesinde HAKLI nedenle yapılan fesih işlemi olacağından kıdem tazminatı hakkınız da olacaktır. Ayrıca haklı nedenli fesihlerde işçi işsizlik ödeneğine de hak kazanır.