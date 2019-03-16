17.03.2019
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“İç Güneş” sergisi sanatseverlerle buluştu

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Fotoğraf: AA

Ressam Ahmet Özel’in hazırladığı “İç Güneş” adlı resim sergisi sanatseverlerle buluştu.

Galeri Diani’de açılan sergide, Özel’in 2018 ile 2019 yılının başında yaptığı 34 eser yer alıyor.

Sergiye ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Özel, eserlerinde insanın kendi içindeki yolculuğu anlatmaya çalıştığını söyleyerek, “İnsanın iç yolculuğunu ifade etme şeklini resim dili ile ele aldım. Sadece yağlı boya değil, resimlerde mürekkep, akrilik gibi farklı teknikler de kullandım.” dedi.

Özel, “İç Güneş”in 2019 yılının ilk kişisel sergisi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

“Çoğunlukla yurt dışında da çeşitli sergi, work shop çalışmalarım devam ediyor. Türkiye’de de yıl içinde karma sergilere katılmaya devam edeceğim. Eserlerimde aslında şunu anlamaya çalışıyorum. Acaba yaptığımız iş evrensel anlamda ne kadar kabul görüyor ? Fakat süreç içerisinde bu konuda hiçbir problemimiz olmadığını gördüm.”

Soyut resim üzerine yaklaşık 20 yıldır çalışmalar yaptığını dile getiren Ahmet Özel, “Bazen figüratif işler de yapabiliyorum. Ben resimde bir omurgaya inanıyorum. Bu omurganın tam olarak oluşması için de sürekli çalışıyorum. Son dönemde de çok farklı tekniklere kendimi yakın hissetmeye başladım. Belki ileride 3 boyutlu çalışmalar yapabilirim.” diye konuştu.

Sergi, 6 Nisan’a kadar görülebilecek.

KaynakAA
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