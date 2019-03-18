İçerdekiler, Almanya’dan ödülle döndü

İçerdekiler, 24. Nürnberg Türk-Alman Film Festivali’nden ödülle döndü. Filmin başrol oyuncularından Gizem Erman Soysaldı, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nün sahibi oldu.

Geçtiğimiz sene 25. Uluslararası Adana Film Festivali’nde Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi olan Gizem Erman Soysaldı, bu yıl da 24. Nürnberg Türk-Alman Film Festivali’de En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü. Soysaldı, yaptığı açıklamada ödüle dair mutluluğunu dile getirdi.

Usta yazar ve şair Melih Cevdet Anday’ın aynı adlı eserinden beyaz perdeye uyarlanan, başrollerini Caner Cindoruk, Settar Tanrıöğen ve Gizem Erman Soysaldı’nın paylaştığı, yönetmenliğini ve senaristliğini Hüseyin Karabey’in üstlendiği İçerdekiler’in festival yolculuğu, Nisan ayında 38. Uluslararası İstanbul Film Festivali ve 30. Ankara Uluslararası Film Festivali ile devam edecek.