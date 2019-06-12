İçişleri Bakanlığı: Beşiktaş saldırısının faili yakalandı

İçişleri Bakanlığı, “Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu çevresinde bombalı terör eylemi saldırısı düzenleyen, 39 polis, 7 sivil vatandaşın şehit olmasına sebep olan teröristlerden biri Hakkari’de yakalandı” açıklaması yaptı.

İçişleri Bakanlığı, İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde 10 Aralık 2016’da 46 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının faillerinden birisinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlık, şu açıklamayı yaptı:

“Hakkari Yüksekova ilçesi Bölük köyü Çatalkaya mezrasında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda ‘PKK Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan aranan Mesut Bakar isimli terörist yakalanmıştır. Söz konusu teröristin; 2016 yılında Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu çevresinde 39’u polis 7’si sivil olmak üzere 46 vatandaşın şehit olmasına sebep olan bombalı terör eylemini gerçekleştiren failler arasında olduğu tespit edilmiştir.”