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11.06.2019
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İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu’nun Beylikdüzü dönemini inceliyor

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YSK’nin İstanbul seçimlerine yönelik iptal ve kararının ardından mazbatası alınan seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 5 yıllık Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemi İçişleri Bakanlığınca incelemeye alındı.

16 Haziran’da Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun ortak canlı yayında tartışması heyecanla beklenirken bakanlık müfettişlerinin başlattığı incelemeyle İmamoğlu’nun Beylikdüzü dönemi didik didik inceleniyor.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk‘ün bugün yayınlanan ‘İmamoğlu’nun 5 yılı didik didik ediliyor’ başlıklı yazısında bayram öncesi Beylikdüzü Belediyesi’nde çalışmaya başlayan bir mülkiye müfettişinin, 15 kişilik teknik bir ekiple özel bir çalışma yürütüğünü ve Ekrem İmamoğlu’nun son 5 yıllık başkanlık dönemindeki her şeyinin araştırıldığını yazdı.

Öztürk’ün yazısının ilgili kısmı şu şekilde: 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun her şeyini araştırıyorlar. Hem öyle bir araştırma ki öyle-böyle değil. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri tarafından yapılan inceleme ve soruşturma dosyaları İmamoğlu’nun lehine sonuçlanmış olanlar arşivden çıkarıldı ve bu kez farklı müfettişler tarafından yeniden inceleniyor.

Mevcut dosyalara göre Ekrem İmamoğlu’nun başkanlığı döneminde açığı bulunamadı ama adaylık döneminde bulmak ve onu da seçim öncesi patlatmak için yoğun bir çaba gösteriliyor. Seçim dönemine kadar bulunamazsa da, başkan seçilmesi halinde bu kez başkanlığının düşürülmesi için gündeme getirilecek.

Bayram öncesi Beylikdüzü Belediyesi’nde çalışmaya başlayan bir mülkiye müfettişi, 15 kişilik teknik bir ekiple özel bir çalışma yürütüyor ve Ekrem İmamoğlu’nun son 5 yıllık başkanlık dönemindeki her şeyi araştırıyor. Beylikdüzü’nün CHP’li yeni Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İmamoğlu döneminde başkan yardımcısıydı. Çalık, durumu şöyle anlattı:

“Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen çalışmaların yaklaşık yüzde 80’lik bölümü incelemeye tabi tutuluyor. Bunlar arasında iç yazışmalar, imar uygulamaları, insan kaynakları iş ve işlemleri kısaca Ekrem İmamoğlu’nun başkanlığı döneminde yapılan her konu araştırılıyor. Yargıya intikal ettirilip belediyemiz lehine sonuçlanan konuların dosyaları da yeniden didik didik ediliyor. Çalışmalar hemen bitecek gibi değil.”

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