İçişleri Bakanlığı’ndan ‘Dersim’ soruşturması

İçişleri Bakanlığı’ndan Dersim adımıyla ilgili soruşturma kararı geldi.
Belediye Meclisi kararıyla Tunceli isminin “Dersim” olarak değiştirilmesi kararıyla ilgili soruşturma başlatarak müfettiş görevlendirdi.
İçişleri Bakanlığı, Belediye Meclisi'nin "Dersim" kararıyla ilgili müfettiş görevlendirdi.
İçişleri Bakanlığı’ndan Dersim adımıyla ilgili soruşturma kararı geldi.
Belediye Meclisi kararıyla Tunceli isminin “Dersim” olarak değiştirilmesi kararıyla ilgili soruşturma başlatarak müfettiş görevlendirdi.