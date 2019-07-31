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31.07.2019
Anasayfa Ege'de BirGün İçme suyu kuyuları devreye alındı

İçme suyu kuyuları devreye alındı

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin içme suyu yeterliliğini sağlamak için il genelinde sürdürdüğü sondaj çalışmaları aralıksız sürüyor.

ASKİ Genel Müdürlüğü sondaj ekiplerinin bir süredir çalışma yürüttüğü Kuşadası’nda 2 adet yeni içme suyu kuyusu açılarak, devreye alındı.

Hacı Feyzullah ve Ege mahallelerinde açılan içme suyu kuyularının söz konusu mahallelerde içme suyu yeterliliğini önemli ölçüde sağlaması hedefleniyor.

İlçede alt ve üst yapı yatırımları hız kesmeden devam ediyor.

İçme suyu yeterliliğini sağlamak için gerçekleştirilen sondaj çalışmalarından dolayı büyük memnuniyet içerisinde olduklarını ifade eden yurttaşlar tüm yatırım ve hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

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