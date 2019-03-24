24.03.2019
Anasayfa DÜNYA Idai kasırgasında ölenlerin sayısı 700'ü geçti

Idai kasırgasında ölenlerin sayısı 700’ü geçti

birgun.net birgun.net

Güney Afrika ülkelerinden Mozambik, Zimbabve ve Malavi’deki kasırga ve kuvvetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle ölenlerin sayısı 700’ü geçti.

Mozambik Arsa ve Çevre Bakanı Celso Correia, Mozambik’teki Idai kasırgasında hayatını kaybedenlerin sayısının 417’yi geçtiğini açıkladı.

Kasırga nedeniyle Zimbabve’de 259, Malavi’de ise 56 kişi hayatını kaybetti.

Arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken on binlerce kişiye sıtma ve kolera teşhisi konuldu.

Mozambik, Zimbabve ve Malavi’de geçen hafta meydana gelen Idai kasırgası ve sellerden yarısı çocuk olmak üzere 1,7 milyon insan etkilendi.

Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, ülkede kasırga ve sel nedeniyle hayatını kaybedenler anısına 3 gün ulusal yas ilan etmişti.

İlginizi çekebilir:  Akdeniz Bölgesi için fırtına uyarısı

KaynakAA

SON HABERLER

Idai kasırgasında ölenlerin sayısı 700’ü geçti

birgun.net -
Güney Afrika ülkelerinden Mozambik, Zimbabve ve Malavi'deki kasırga ve kuvvetli yağışların yol...
Devamını Oku

Fatih Portakal: Bir araştırma oranı geldi, heyecanlı bir pazar akşamı yaşayacağız

birgun.net -
Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, 31 Mart yerel seçimi için...
Devamını Oku

Adnan Özyalçıner ile İstanbul sokaklarında

birgun.net -
Lütfi Özgünaydın Gazeteciler Cemiyeti’nde buluştuk. Beni beklerken dolaptan...
Devamını Oku

Uzmanlar uyardı: Facebook şifrenizi değiştirin

birgun.net -
Facebook, kullanıcı şifrelerinin düz metin olarak saklandığını açıkladı. Güvenlik uzamanlarıysa “Şifrenizi değiştirin...
Devamını Oku

‘Derdi olan insanları yazıyorum’

birgun.net -
MEHMET ÖZÇATALOĞLU Emrah Ateş, "Bütün öykülerimde aslında hep...
Devamını Oku

Elektrikli araçlara ‘yeşil’ adım

birgun.net -
Ersoy Yaşar [email protected] Danske Bank,...
Devamını Oku

Genel Müdürün açıklamaları Zaytung haberi gibi

birgun.net -
Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez kamudaki değişimi göstermek için krevatsız...
Devamını Oku

Piyasa Bakan’ı, Bakan ise verileri dinlemiyor: Resmi veriler Albayrak’ı yalanlıyor

Ozan Gündoğdu -
Başta Türk Lirası olmak üzere diğer gelişmekte olan diğer ülkelerin para birimleri...
Devamını Oku

Cumartesi Anneleri: Vazgeçmiyoruz

birgun.net -
Galatasaray Meydanı’nda toplanmalarına izin verilmeyen Cumartesi Anneleri, İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) önünde...
Devamını Oku

Dışişleri’ne sınavsız 36 memur alınmış

birgun.net -
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in ‘sınavsız memur alımıyla’ ilgili soru önergesine...
Devamını Oku
© BirGün Gazetesi