İDD’nden iş cinayetinde hayatını kaybeden Şakir İpek için Vatan Plastik önüne çağrı

İşçi Dayanışma Derneği, görev tanımı olmadığı halde tamir için çıktığı çatıdan düşerek hayatını kaybeden Şakir İpek için Vatan Plastik önünden basın açıklaması yapacak.

Derneğin Twitter hesabı üzerinden yapılan çağrıda “Tüm sınıf kardeşlerimizi Şakir İpek için yapacağımız açıklamaya çağırıyoruz. Yaşanan bu iş cinayetine tepki gösterelim, sorumluları hesap versin ve yeni iş cinayetlerinin yaşanmaması için sesimizi yükseltelim.” denildi.

Basın açıklaması 16 Temmuz Salı günü saat 12.30’da Vatan Plastik’in önünde yapılacak.