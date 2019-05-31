İdlib’de son durum: Türkiye’nin Rusya’yla ateşkes görüşmesi sonuçsuz kaldı, operasyonlar devam ediyor

Suriye ordusunun Rusya’nın desteğini alarak İdlib’de El Kaide yerleşkelerine dönük yürüttüğü operasyonlara devam edeceği açıklandı. Türkiye’yle Rusya arasında yürütülen ateşkes görüşmesine ilişkin detaylar da belli oldu.

İdlib’de gözlem noktaları bulunan Türkiye’nin Rusya’dan kimi taleplerde bulunduğu, Suriye ordusunun Hama’nın kuzeybatısı dahil bazı bölgelerden geri çekilmesinin istendiği ancak söz konusu talebin kabul edilmemesi üzerine yapılan ateşkes görüşmelerinin sonuçsuz kaldığı aktarılanlar arasında yer aldı.

Suriye ordusunun İdlib’de operasyonlarına hız vermesi ve cihatçıların bölgelerini daraltması sonucu Türkiye’yle Rusya arasında ateşkes görüşmeleri yürütülmüştü. Bu ateşkes görüşmeleri süresince Rusya hava saldırılarına ara vermişti.

Ancak görüşmelerden sonuç alınmaması üzerine Suriye ordusunun da kara operasyonlarına devam edeceği aktarıldı.

Suriye ordusunun İdlib ve Hama operasyonları için kritik önemi olan Kefr Nebude kasabasını alması sonrası El Kaide yapılanması Heyet Tahrir Şam, Türkiye’ye gözlem noktalarını hatırlatarak destek çağrısında bulunmuştu.