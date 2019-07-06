İdlib’deki cihatçılar Libya yolunda

Roma’da İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşme sonrası düzenlediği toplantıda Libya’yla ilgili uyarıda bulundu. Suriye’de cihatçıların son kalesi olarak görülen İdlib vilayetindeki silahlı militanların Libya’ya akın ettiğini söyleyen Putin, bu durumdan duyduğu endişeyi dile getirdi.

Rus lider, Libya’da durumun giderek kötüleştiğine dikkat çekerek Moskova’nın bu ülkede savaşan tarafların ateşkes ilan etmesini ve sorunların siyasi çözümü için görüşmelere başlamasını istediğini söyledi.

17 Eylül 2018’de Rusya’nın Soçi kentinde Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında varılan İdlib mutabakatı kapsamında İdlib’in cihatçı gruplardan arındırılması konusunda Türkiye’ye sorumluluk üstlenmişti.

Libya’da biri ülkenin doğusundaki Tobruk kentinde, diğeri ise başkent Trablus’ta olmak üzere iki ayrı hükümet bulunuyor. Libya Ulusal Ordusu adlı askeri güçlerin komutanı Halife Hafter ile ittifak hâlinde olan Tobruk hükümetinin uluslararası alandaki en büyük müttefikleri Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan. Tobruk yönetimini Rusya ile Fransa’dan da diplomatik ve askeri destek alıyor. Birleşmiş Milletler (BM) dâhil uluslararası kamuoyunun büyük bölümü tarafından tanınan Trablus’taki Ulusal Mutabakat Hükümeti ise Türkiye, Katar ve belli oranda da İtalya’nın desteğini alıyor.

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Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Astana sürecinin garantör ülkeleri Rusya, Türkiye ve İran’ın liderleri arasında yeni üçlü zirve yapılması konusunun gündeme olduğunu belirtti. Lavrov’a göre Suriye Anayasa Komitesi kısa süre içinde çalışmalarına başlayabilir.