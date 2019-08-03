İdlib’deki saldırılar araştırılacak

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın ateşkes ilan ettiği İdlib’de BM’nin destek verdiği tesisler ve sivil alanlara yönelik düzenlenen saldırıların araştırılacağını açıkladı.

Ateşkesin başarılı olmasını umduğunu dile getiren Guterres, “Şu anki dramatik durumun sona ermesini umut ediyorum” diye konuştu. Guterres’in sözcüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada ise çakışmayı önleme listesinde yer alan ve BM’nin desteklediği tesisler arasında bulunan alanlarda meydana gelen yıkım ve hasarın araştırılacağı belirtildi. Guterres’in taraflara kurulacak olan komisyonla işbirliği çağrısı yaptığını da vurgulandı.

İdlib operasyonunda 780 sivil öldü

Suriye Ordusu ve Rusya’nın, radikal İslamcı grupların kontrolündeki son bölge olan İdlib’e yönelik operasyonu sonucu Nisan ayının sonunda bu yana 780’den fazla sivilin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Birleşmiş Milletler, operasyon sonucu 400 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığına dikkat çekiyor. İdlib’de dün şartlı ateşkes ilan edildi.

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Suriye resmi haber ajansı SANA, Rusya ile Türkiye arasında 2018’de Soçi’de imzalanan İdlib mutabakatındaki gerginliği azaltma bölgesinden çekilmeleri şartıyla Esad yönetiminin ateşkes uygulamayı kabul ettiğini duyurmuştu. Hama’nın kuzeyi, Halep ve Lazkiye’nin bazı bölgelerinin yanı sıra İdlib, daha önce El Kaide ile bağlantılı olan El Nusra Cehpesi’nden isimlerinde bünyesinde yer aldığı Heyet Tahrir Şam’ın kontrolü altında bulunuyor.