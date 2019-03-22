İDO seferlerine ‘Cumhur İttifakı mitingi’ ayarı

İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş (İDO), Cumhur İttifakı’nın 24 Mart 2019 Pazar günü Yenikapı Meydanı’nda yapacağı miting için bazı seferleri iptal ederken bazı güzergahları da değiştirdi.

İDO’dan yapılan duyuruda, 24 Mart 2019 tarihinde saat 14:00’te Yenikapı’da gerçekleştirilecek Cumhur İttifakı mitingi nedeniyle Yenikapı terminaline gelen/giden araç ve yolcu trafiğinin 08:00-19:00 saatleri arasında güvenlik noktalarından kontrollü olarak ve belirlenmiş güzergahlardan yapılacağı ifade edilerek 08:00-19:00 saatleri arasında Harem-Sirkeci-Harem hattındaki seferlerin karşılıklı olarak iptal edildiği açıklandı.

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İDO TARAFINDAN İPTAL EDİLEN VE GÜZERGAHI DEĞİŞTİRİLEN SEFERLER