5.5 C
Istanbul
29.03.2019
Anasayfa GÜNCEL İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İDO ve BUDO’dan sefer iptalleri

Olumsuz hava koşulları ve rüzgar deniz ulaşımını etkiledi. İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

birgun.net birgun.net

Olumsuz hava koşulları ve rüzgar deniz ulaşımını etkiledi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi.

İptal edilen seferler şöyle: 

İDO 
07.45 / Bandırma-Yenikapı-Bostancı 
07:50 / Kadiköy-Bursa 
08:05/ Yenikapı-Bursa

BUDO 
07.00 / Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 
10.30 – 20.30 / İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) 
11.30 / İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) 
08.30, 11.30, 14.30, 16.30, 18.30 ve 20.00’deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri

29 Mart Cuma gününün hava durumu tahminlerine soğuk hava uyarıları ile başlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), son dakika sürprizlerine karşın vatandaşlarla bazı bilgiler paylaştı. Sıcaklıkların bazı bölgelerde hissedilir derecelerde düşüş göstereceği bilgisini paylaşan MGM, bununla birlikte bazı bölgeler için çığ, fırtına, yoğun kar yağışı ve zirai don uyarılarını sıraladı. 

İlginizi çekebilir:  Türkiye'den yola çıkan tanker, Libya açıklarında kaçırıldı

Hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar hissedilir derecede düşüş göstereceğini açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 29 Mart Cuma günü için 2 ila 8 derece düşüş tahminini paylaştı. Sıcaklıkların dışında bazı bölgeler için önemli uyarılarda bulunan MGM, son dakika sürprizleri ile karşılaşılmaması için detaylara yer verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Sinop ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin, Şırnak, Bingöl, Muş, Bitlis, Van’ın güneyi ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, zamanla İç Anadolu’nun güneyi ile gece saatlerinden sonra Sivas ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

KaynakDHA
- Reklam -

SON HABERLER

İDO ve BUDO’dan sefer iptalleri

birgun.net -
Olumsuz hava koşulları ve rüzgar deniz ulaşımını etkiledi.
Devamını Oku

12 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davası: Adalet yerini bulana dek yılmayacağız

birgun.net -
Meral Danyıldız Kuran kursuna giden 12 yaşındaki E.S’ye...
Devamını Oku

Brexit üçüncü kez oylanacak

birgun.net -
İngiltere parlamentosu bugün Başbakan Theresa May'in Brexit anlaşmasını üçüncü defa oylayacak. Avam...
Devamını Oku

670 bin göçmen Libya’da mahsur: İnsanlık dışı koşullar dayatılıyor

Diren Deniz Sarı -
Akdeniz üzerinden İtalya’ya ulaşan göçmenlerle görüşme yapan Kadın Göçmen Komisyonu’nun (WRC) raporu...
Devamını Oku

Aşkın hikâyesi mi? Peki sevgi neydi?

birgun.net -
AYŞEN ŞAHİN AKSAKAL İktidarın bu seçimlerdeki kampanyası "Bir...
Devamını Oku

Torbalı Belediye Başkanı’nın evinde hayali seçmen

birgun.net -
AKP’li Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Yunus Değer’in eşiyle birlikte yaşadığı Cumhuriyet Mahallesi’ndeki...
Devamını Oku

Alman vatandaşını seçmen yapmışlar

ERK ACARER -
Kamuoyu ve muhalefet seçim güvenliği ile ilgili endişeler de taşıyor. AKP dışında...
Devamını Oku

14 ilde 96 bin seçmenin sandığı taşındı

HABER MERKEZİ -
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Seçim İşleri Komisyonu, sandık taşıma ve birleştirmelerine dair...
Devamını Oku

Cumhur İttifakı’nın korkusu gerçek oldu: MHP’li seçmen kararsız değil sandığa gitmiyor

Yaşar Aydın -
Yerel seçimlere saatler kaldı. Kamuoyu araştırmaları birçok il ve ilçede hiç beklenmedik...
Devamını Oku

AKP’li aday seçim için yasağı tanımadı

MEHMET EMİN KURNAZ -
AKP’nin Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Muhammet Subaşıoğlu seçim yasaklarını...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi