İDO ve BUDO’dan sefer iptalleri

Olumsuz hava koşulları ve rüzgar deniz ulaşımını etkiledi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi.



İptal edilen seferler şöyle:



İDO

07.45 / Bandırma-Yenikapı-Bostancı

07:50 / Kadiköy-Bursa

08:05/ Yenikapı-Bursa

BUDO

07.00 / Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 – 20.30 / İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya)

11.30 / İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas)

08.30, 11.30, 14.30, 16.30, 18.30 ve 20.00’deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri

29 Mart Cuma gününün hava durumu tahminlerine soğuk hava uyarıları ile başlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), son dakika sürprizlerine karşın vatandaşlarla bazı bilgiler paylaştı. Sıcaklıkların bazı bölgelerde hissedilir derecelerde düşüş göstereceği bilgisini paylaşan MGM, bununla birlikte bazı bölgeler için çığ, fırtına, yoğun kar yağışı ve zirai don uyarılarını sıraladı.

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Hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar hissedilir derecede düşüş göstereceğini açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 29 Mart Cuma günü için 2 ila 8 derece düşüş tahminini paylaştı. Sıcaklıkların dışında bazı bölgeler için önemli uyarılarda bulunan MGM, son dakika sürprizleri ile karşılaşılmaması için detaylara yer verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Sinop ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin, Şırnak, Bingöl, Muş, Bitlis, Van’ın güneyi ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, zamanla İç Anadolu’nun güneyi ile gece saatlerinden sonra Sivas ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.