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20.06.2019
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İDO’dan ’23 Haziran’da sefer iptali’ açıklaması

birgun.net birgun.net

İstanbul Deniz Otobüsleri’nden (İDO) 23 Haziran’da ‘sefer iptali’ iddialarıyla ilgili yapılan açıklamada, “İstanbul seçimi nedeniyle 23 Haziran tarihinde herhangi bir değişikliğimiz yoktur” denildi.

İDO’dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“21-22 Haziran tarihleri arası Yenikapı- Bursa ve Bursa – Yenikapı hattında bazı seferler yolcu talebi olmaması nedeniyle birleştirilmiş olup 21 Haziran tarihinde 6 adet, 22 Haziran tarihinde 4 adet hızlı feribot seferleri ile karşılıklı olarak hizmet vermeye devam edecektir. İlgili hattımıza ait güncel sefer saatleri www.ido.com.tr adresimizden görüntüleyebilir ve 0850 222 44 36 veya 444 44 36 numaralı Çağrı Merkezimizle iletişime geçebilirsiniz. İstanbul seçimi nedeniyle 23 Haziran tarihinde herhangi bir değişikliğimiz yoktur. 21-23 Haziran tarihleri aralığında 10 gidiş – 10 dönüş olmak üzere toplam 20 Yenikapı- Bursa ve Bursa – Yenikapı hızlı feribot seferlerimiz siz değerli yolcularımız için mevcuttur. Bu tarihler aralığında yolcu talebi olması halinde aynı hat özelinde ek seferler konulacaktır.”

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