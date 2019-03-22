22.03.2019
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İDO’dan Cumhur İttifakı’nın Yenikapı mitingi nedeniyle sefer iptalleri

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İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş (İDO) Cumhur İttifakı’nın 24 Mart Pazar günü Yenikapı’da gerçekleştireceği miting nedeniyle bazı seferleri iptal etti, bazılarında da değişikliğe gitti.

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İDO’dan yapılan duyuruda, 24 Mart 2019 tarihinde saat 14:00’te Yenikapı’da gerçekleştirilecek Cumhur İttifakı mitingi nedeniyle Yenikapı terminaline gelen/giden araç ve yolcu trafiğinin 08:00-19:00 saatleri arasında güvenlik noktalarından kontrollü olarak ve belirlenmiş güzergahlardan yapılacağı ifade edilerek 08:00-19:00 saatleri arasında Harem-Sirkeci-Harem hattındaki seferlerin karşılıklı olarak iptal edildiği açıklandı.

İDO TARAFINDAN İPTAL EDİLEN VE GÜZERGAHI DEĞİŞTİRİLEN SEFERLER

  • 13:45-15:45 saatleri arasındaki Yenikapı-Yalova seferleri karşılıklı olarak iptal edildi
  • 17:45 Yenikapı-Yalova hızlı feribot seferi 18:30’da yapılacak
  • 17:30 Yenikapı-Bursa hızlı feribot seferi 19:00’da yapılacak
  • 15:30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferi 16:30’da yapılacak
  • 14:30 Bursa-Armutlu-Armutlu T.K.- Yenikapı-Kadıköy seferi Yenikapı varışı/tahliyesi miting nedeniyle Beşiktaş iskelesine olacak. Beşiktaş’tan sonra Kadıköy’e devam edilecek
  • 16:00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferi Yenikapı varışı/tahliyesi miting nedeniyle Beşiktaş iskelesine olacak. Beşiktaş’tan sonra Kadıköy’e devam edilecek
  • 07:45 Yenikapı-Yalova seferine miting nedeniyle Sirkeci sahil yolu güzergahı kullanılarak ve biletler polis noktalarında ibraz edilerek katılabilinecek
  • 09:45 Yenikapı-Yalova seferi için 08:30‘da Yenikapı Terminalinde bulunacak şekilde olunması gerekecek
  • 11:45 Yenikapı-Yalova seferinde miting nedeniyle araç alınamayacak. Sadece yaya yolcu taşınacak.

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