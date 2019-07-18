İfade özgürlüğüne bir darbe de AYM’den

AYM, Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak ve Dr. Yaman Akdeniz’in internet sitelerine ve sosyal medya hesaplarına yönelik içerik engellemesi kararlarının ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine ilişkin başvurusunu kişi bakımından yetkisizlik gerekçesiyle reddetti.

Altıparmak ve Akdeniz, AYM’ye yaptıkları başvuruda, 7 Haziran 2015 genel seçimlerinin ardından çatışmalı dönemde yaşananları haberleştiren internet siteleri ve sosyal medya hesapları hakkında topluca erişimin engellenmesi kararları verildiği bildirdi. Başvurucular bu yolda ulaşılabilecek az sayıda ve alternatifi olmayan adresin sistemli bir şekilde engellenmesinden ötürü bilgiye ulaşamadıklarını, ifade özgürlüklerinin ihlal edildiğini kaydetti. Adalet Bakanlığı, bu kişilerin mağdur sıfatı taşımadığı halk davası niteliğinde olan başvurunun kabul edilemez olduğunu iddia etti. Bakanlık terörü öven, şiddete ve suça teşvik eden, kamu düzenini ve milli güvenliği tehdit eden içeriklere erişimin engellenmesinin meşru amaç taşıdığını da savundu.

İDDİALAR SOYUT

Başvuruyu görüşen AYM, başvurucuların uzun yıllardır ifade özgürlüğü ve internet alanında çalışan akademisyenler olmaları sebebiyle yasaklamaların kendilerini ilgilendirdiğini ileri sürdüklerini ancak bunun çalışmaları üzerindeki etkilerini açıklayamadıklarını kaydetti. Yüksek Mahkeme Altıparmak ve Akdeniz’in erişimin engellenmesi tedbiri ile bilgi ve fikir alma hakları arasında kişisel bir bağ kuramadıklarını ileri sürdü. Kararda başvurucuların mağdur olduklarını soyut iddialardan öteye geçen, makul ve ikna edici gerekçelerle kanıtlayamadıkları sonucuna varıldığı bildirildi.

“TERÖR” SAVUNMASI

BirGün’e konuşan Kerem Altıparmak, “AYM, BirGün ve Sputnik gibi haber sitelerinin içeriklerinin engellenmesi ve vatandaşın habere ulaşamaması mağduriyet değildir, kararı verdi. Engellenen 615 içeriği götürdük, kararda ‘terör örgütüyle ilişkili olanlar engellendi’ açıklamasını yapmışlar ama haber sitelerine ilişkin hiçbir yorum yapmamışlar. Bunu tepki çekmemek için yaptıklarını düşünüyorum” dedi.

AYM UYANIKLIK YAPIYOR

Bir süredir sistematik olarak yapılan internetteki erişim engellemelerine karşı mücadele ettiklerini bildiren Altıparmak şunları söyledi:

“Engellemeye neden olacak iki madde var, birincisi kamu güvenliği ile alakalı ikincisi de kişilik hakları ile alakalı. Bu iki nedenden dolayı erişim engeli kararı veriliyor. Biz erişimi engellenen internet sitelerinde kamu güvenliğini tehlikeye düşürecek ne var, bunlar somutlaştırılmamış dedik. Seçtikleri üç- beş örnekle burada terör örgütü propagandası var deniyor. Yüzlerce örnek içerisinden bazılarını seçerek gerekçe olarak gösterdiler. Haber siteleri içeriklerinin engellenmesine bir yorum yapılmadı. dedi.

AYM’nin YouTube ile alakalı olan kararı bunun tam tersi olduğu için bunu örtbas etmeye çalışıyorlar. Haberi yandaştan alıyorsanız, habere ulaşabiliyorsunuz ve bu durumda mağdur olamazsınız, deniyor. Ayrıca muhalif basından haber almasanız da olur orası beni ilgilendirmez, deniyor.”

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SİSTEMATİK BİR İHLAL VAR

Yaman Akdeniz ise kararı “felaket” olarak nitelendirerek kararı şöyle değerlendirdi:

“15 farklı başvurumuz birleştirilmiş ve bunları AYM işine geldiği gibi yorumlamış. Sanki sadece terör örgütlerinin sitesine girmek istiyormuşuz gibi bir algı oluşturmak istenmiş. Örnek olarak 321 Twitter hesabı ve 171 alan adı götürdük. Bunların arasında muhalif gazetecilerin Twitter hesapları ve haber siteleri var. Biz bu kararı ve karara dayanak olan 5651 Sayılı Kanun’un 8/A maddesini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşımayı düşünüyoruz. İnternet alanında sistematik bir ihlal ve engelleme söz konusu.”

