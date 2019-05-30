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30.05.2019
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İftarda Tayyip Erdoğan isimli gençle buluşan İmamoğlu: Yarın Tayyip Erdoğan’la fotoğraf çektirdi derler

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Halkın oylarıyla seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, iftar için Bağcılar Demirkapı Mahallesi’nde oturan Kastamonu Taşköprülü Şerife-Ertuğrul Köse çiftinin evine misafir oldu. Evin 19 yaşındaki oğlu Tayyip Erdoğan Köse, İmamoğlu’nu oturdukları binanın kapısında babası ile birlikte karşıladı.

Aile tarafından misafir odasına alınan İmamoğlu, Tayyip Erdoğan’dan ailesini kendisine tanıtmasını istedi. İmamoğlu, etrafında toplanan aile fertleri ile tek tek tanıştı. Ailenin Taşköprülü olduğunu öğrenen İmamoğlu, usta sanatçı Cihan Ünal ile yakın zamanda yaşadığı bir anıyı anlattı. İmamoğlu, ”Cihan Ünal’la tanıştık. O da Taşköprülü. KKTC’de yaşıyor. Beni aradı, ‘Sesle ilgili ders vermem lazım size’ dedi. Memnuniyetle kabul edeceğimi söyleyince atladı geldi. Cumartesi-Pazar eğitim verdi. Taşköprülü olduğunu orada öğrendim” dedi.

SINAVA BİRLİKTE ÇALIŞMA SÖZÜ

İmamoğlu, iki yanında oturan ailenin ikiz kızları, Yağmur ve Senanur’un tekvandoda siyah kuşak sahibi olduklarını öğrenince, ”Sağlamdayız yani” diyerek espri yaptı. Bunun üzerine ikizler, ”Ekrem Abi, sen olmasan da biz her yerde seni koruruz” şeklinde karşılık verdi. İmamoğlu, kendi mezun olduğu İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü’nü kazanmayı hedeflediğini belirten Tayyip Erdoğan’a, ”Sınava 1 hafta kala beraber çalışacağız” sözünü verdi.

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İmamoğlu ve aile, daha sonra iftar açmak için diğer odaya geçti. Ezan okunmasıyla iftarlar açıldı. İmamoğlu, keyifli bir sohbet eşliğinde yemekler yenildikten sonra aile fertleriyle fotoğraf çektirmek istedi. Bu sırada İmamoğlu’nun, ”Yarın, Tayyip Erdoğan’la fotoğraf çektirdi derler” şeklindeki esprisi gülüşmelere neden oldu.

Evde bulunanlardan biri de, ”Tayyip Erdoğan oyunu açıkladı derler” deyince, İmamoğlu, ”Olsun, ben ondan da oy istedim” karşılığını verdi.

İmamoğlu, Köse Ailesi ile iftarını açarken, komşuları ve mahalleli de bina önünde birikmeye başladı. İmamoğlu’nun binadan çıkışıyla birlikte cep telefonları kayda girdi ve vatandaşlar, ”Ekrem Başkan” sloganını attı. İmamoğlu, kısa bir konuşma yaptığı vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

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