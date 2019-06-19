İGC Basın Akademisi törenle açıldı

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve İGC tarafından uygulanan Basın Özgürlüğü için Örgütlü Gazeteciler ve Güçlü Dayanışma Projesi programı bünyesinde oluşturulan İGC Basın Akademisi’nin resmi açılışı 18 Haziran 2019 Salı günü Akademi Merkezi’nde yapıldı.

Açılışa Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger’in yanı sıra CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, İzmir Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Seda Öztüre , AB Delegasyonu Görsel İşitsel Politika Müdürü Seda Erden, İZİKAD Başkanı Huriye Serter, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş, EGİAD Yönetim Kurulu Üyesi Sezai Nüzhet Noyan, Unibel AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Mutlu Çınarlı, Güney Kore Fahri Konsolosu Noyan Gürel, meslek odaları temsilcileri, sivil toplum örgüt temsilcileri, medya yöneticileri ile İzmirli gazeteciler katıldı.

Açılış töreninde konuşan Büyükelçi Christian Berger, İzmir’de Basın Akademisi’ni açmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Akademilere önem veriyoruz çünkü basın özgürlüğü bizim için temel bir haktır, demokrasinin de temel bir unsurudur. Daha önemlisi basın özgürlüğü demek doğru bilgiye ulaşma hakkı demektir. Projenizde başarılar diliyoruz, umuyorum ki genç gazeteciler Basın Akademisi’ne gelirler, burada kendilerine sunulan hizmetlerden faydalanırlar” diye konuştu.

İGC Başkanı Misket Dikmen İGC’nin onurlu ve mutlu bir gün yaşadığını belirterek, “Bugünden itibaren İGC çatısı altında yepyeni bir kurum oluşuyor. Gazeteler, gazeteciler bu topraklarda hep çok zor günler yaşadı. Ama bu kadar karanlık, kaygılı, hukuktan yoksun, tüm dünyanın gözünde ülkemizin itibarını yaralayan bir dönem olmadı. Direnerek aydınlatabiliriz bu yolu. Direnmenin yolu örgütlü olmaktan, dayanışmadan geçiyor. İGC ve TGS olarak AB fonlarıyla desteklenen bu projeyi hayata geçirirken tam da bu amaca hizmet ediyoruz” diye konuştu.

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TGS Başkanı Gökhan Durmuş da, “Bu projede gazetecilerin dijitalleşen dünyaya ayak uydurabilmelerini sağlamak için gerekli eğitimleri sağlayacağız. Becerikli, yetkin ve yan yana durabilen bir meslek grubu yaratacağız. İşte o zaman kimse bizi kürsülerden tehdit edemeyecek, kimse bize karanlık sokaklarda saldıramayacak, kimse bizi cezaevlerine tıkamayacak, çünkü Türkiye’de basın özgür olacak” dedi.

Törende projeyi tanıtan bir sunum gerçekleştiren İGC Başkan Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Dilek Gappi, “Türk medyasının bir yandan baskılara karşı yoğun mücadele verdiği öte yandan baş döndüren bir teknolojik değişim geçirdiği bu dönemde İGC Akademi’yi açmaktan gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Törenin ardından Büyükelçi Christian Berger ve konuklar, İGC Akademi’yi gezerek, kursiyerlerle sohbet etti.