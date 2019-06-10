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11.06.2019
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İGDAŞ’tan ‘Binali Yıldırım’ propagandasına tam gaz devam: ‘Faturalarınızın 50 TL’sini ödeyecek’

İBB iştiraki İGDAŞ, “Empati ziyareti” adı altında seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. CHP'li Tanal, İGDAŞ personelinin gidilen evlerde, “Binali Yıldırım, faturalarınızdan 50 TL’sini ödeyecek. Seçimi kazanırsa başkaca yardımları da olacak” dediğini aktardı

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketi İGDAŞ’ta görevli personelin, ev ev dolaşarak AKP’nin adayı Binali Yıldırım’a oy istemeye devam ettiğini açıkladı. 

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Tanal, İGDAŞ’ın kendisine cevap yetiştirirken ‘Empati ziyareti’ itirafında bulunduğuna atıf yaparak, “İGDAŞ’taki empati uygulaması dedikleri şey tüm hızıyla devam ediyor. Parti militanı ruhu olan yöneticiler iyice hırslandı. Logolu, logosuz araçlar dahil, bütün İGDAŞ imkanlarını Binali Yıldırım İçin seferber ettiler” dedi. 

“BU SABAH YİNE KARTAL’DAKİ BİNADA TOPLANDILAR” 

Bu sabah da İGDAŞ Genel Müdürü Ali İhsan Sılkım başkanlığında bütün kurum yöneticilerinin İGDAŞ Kartal Hizmet Binası’nda toplanıp seçim çalışmalarını masaya yatırdığını aktaran Tanal, “Normalde görevleri kapsamında halka hizmet etmesi, işinin başında durması gereken İGDAŞ personeli, mesai saatlerinde Ak Parti propagandası yaparak aldıkları maaşa ne yazık ki haramı katıyorlar. Empati çalışması dedikleri, Binali Yıldırım için siyasi çalışma yapıyorlar” diye yazdı. 

“FATURANIZI YILDIRIM ÖDEYECEK” DİYORLAR

23 Haziran’a kadar seçim çalışmalarına devam etmeleri konusunda talimatlandırılan İGDAŞ personelinin, kapısını çaldıklarını ihtiyaç sahiplerini “Binali Yıldırım faturanızı ödeyecek” gibi afaki vaatlerle yönlendirmeye çalıştığını anlatan Tanal, “Gidilen evlerde ‘Binali Yıldırım, faturalarınızdan 50 TL’sini de ödeyecek. Seçimi kazanırsa başkaca yardımları da olacak’ şeklinde ifadeler kullanıyorlar” ifadelerini kullandı.

CHP Milletvekili Mahmut Tanal

SUÇ İŞLİYORLAR 

Binali Yıldırım’a oy isteyen İGDAŞ personelinin suç işlediğine dikkat çeken CHP’li Tanal, şöyle devam etti: İGDAŞ personellerinden kimlerin ‘empati çalışmasına’ katıldığını, hangi semtlere gidildiği, mesai saatlerinde millete hizmet için işin başında olması gerekirken Ak Parti’nin siyasi faaliyet çalışmalarına katıldıkları cep telefonu baz istasyonu kayıtlarından ortaya çıkar. Suçlu iz bırakır.” 

İGDAŞ ZİYARETİ DOĞRULAMIŞ, “EMPATİ ZİYARETİ” DEMİŞTİ 

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, Twitter hesabından İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İGDAŞ’la ilgili kendisine gelen bir ihbarı paylaşmıştı. Tanal’ın aktardığı iddiaya göre, İGDAŞ Genel Müdürü tarafından telefon mesajıyla Kartal bölgesine çağrılan kurum personeli, bayram öncesinden başlanarak yardıma muhtaç ailelerin evlerini ziyaret edip Binali Yıldırım’a oy istemeleri yönünde görevlendirildi. Bir müdür ve bir şef, bir şef ve bir mühendis, bir mühendis ve bir teknik personel gibi 2’li gruplar halinde görevlendirilen personele, çalışmaların seçime kadar (hafta sonu tatilleri de dahil olmak üzere) devam edeceği belirtildi. AKP adayına oy isteme görevi verilen personele, İGDAŞ logosu bulunmayan kiralık araçlar tahsis edildi.

CHP’li Mahmut Tanal, başlarında müdürlerin, şeflerin bulunduğu İGDAŞ personelinin ev ev dolaşarak AKP’nin hazırladığı gıda malzemelerini ve seçim promosyon ürünlerini dağıttığını ifade ederek, “Ziyaretlerde oyların 23 Haziran’da Binali Yıldırım adına atılması mesajı veriliyor” demişti. Tanal’a gelen ihbarda, AKP teşkilat mensubu gibi çalıştırılan personele fazla mesai ücretlerinin başka yollarla ödeneceğinin söylendiği, bazı ödemelerin de yapıldığı öne sürülmüştü.

İhbarda, görevlendirilen İGDAŞ personeli içinde evlere gidip Binali Yıldırım’a destek talebinde bulunmak istemeyenlerin olduğu, ancak işten atılma korkusuyla seslerini çıkarmadıkları, ziyaretlerde amirlerine iştirak ettikleri belirtildi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın paylaştığı iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yapan İGDAŞ, ziyareti doğrulayarak, “iddialara konu olan ziyaretlerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, empati ziyaretleri kapsamında periyodik olarak yapıldığını, sadece yönetici personelin gönüllülük esasına göre katılım gösterdiğini” ileri sürmüştü.

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