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02.06.2019
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Iğdır’da PKK saldırısı: 3 asker yaşamını yitirdi

birgun.net birgun.net

Iğdır’ın Aralık ilçesinde Bülent Aydın Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde, mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyeti icra eden Piyade Meti Timine, saat 09.00 sıralarında İran sınırları içerisinden PKK’liler tarafından roketataralı ve uzun namlulu silahlarla yapılan saldırı sonucunda 7 asker yaralandı. Yaralı askerlerden 2’si olay yerinde yaşamını yitirdi. 1’i ağır olmak üzere 5 asker de yaralandı.

Durumu ağır olan asker de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitiren asker sayısı 3’e yükseldi. Yaralı 4 askerin tedavisi ise sürüyor.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada “Iğdır sınır bölgesinde 01 Haziran 2019 tarihinde PKK’lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız daha hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.” denildi.

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