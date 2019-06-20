HDP’den AA ve İHA’nın servis ettiği ‘Abdullah Öcalan’ haberine yalanlama

Abdullah Öcalan’ın 23 Haziran seçimleri için HDP’ye yönelik “Tarafsız kalın” çağrısı yaptığı iddia edildi. HDP’li Ziya Pir, iddiayı yalanlarken “Kimse bu tür yalan haberlere itibar etmesin. HDP’lilerin oyları İmamoğlu’na” dedi.

Anadolu Ajansı ve İhlas Haber Ajansı, Doç. Dr. Ali Kemal Özcan, PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmeye ilişkin basın açıklaması düzenleyerek, Abdullah Öcalan’ın mektubunu okuduğu iddia etti.

Servis edilen habere göre, mektupta Abdullah Öcalan HDP’ye yönelik, “23 Haziran seçimlerinde tarafsız kalın” çağrısında bulundu.

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HDP’DEN AÇIKLAMA

HDP’li Ziya Pir, konuya ilişkin açıklama yaptı. Pir açıklamasında, “Pişkinliğin bu kadarına da… Seçimi kaybedeceklerini anlayınca böyle YALAN haber servis ediyorlar. Kimse bu tür YALAN haberlere itibar etmesin. #HDP‘lilerin oyları #İmamoğlu‘na!” ifadelerini kullandı.

Pişkinliğin bu kadarına da…

Seçimi kaybedeceklerini anlayınca böyle YALAN haber servis ediyorlar.

Kimse bu tür YALAN haberlere itibar etmesin.#HDP'lilerin oyları #İmamoğlu'na! https://t.co/XicyXPJfvt — Ziya Pir (@ziyapir) June 20, 2019

TEMELLİ: ANADOLU AJANSI’NA İTİBAR ETMEMEKTE YARAR VAR

Konuya ilişkin T24’e açıklamada bulunan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, avukatların yarın yapacağı açıklamanın beklenmesi gerektiğini belirterek “Anadolu Ajansı’nın açıklamasına itibar etmemek de yarar var” dedi. Temelli konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Sayın Öcalan ile son yapılan görüşmenin açıklamasını yarın avukatları yapacak. Dolayısıyla bu konuda bir bilgiye sahip değiliz. Kısa bir notunun olduğu ve bu notta da özellikle demokrasi ittifakı, demokratik müzakere gibi geçmişte yaptığı 3 açıklamanın çerçevesinde açıklamalarının olduğu bilgisi geldi. Dolayısıyla Anadolu Ajansı’nın açıklamasına itibar etmemekte yarar var.”

ASRIN HUKUK BÜROSU: HABERLERLE İLGİLİ AÇIKLAMAYI YARIN YAPACAĞIZ

Abdullah Öcalan’ın mektubunun yayımlandığı iddiasının ardından Asrın Hukuk Bürosu, bir açıklama yaptı. Öcalan’ın avukatlığını üstlenen hukuk bürosunun sosyal medya hesaplarından paylaştığı iletide şu ifadeler yer aldı:

“18 Haziran tarihinde İmralı’da müvekkilimiz Sn. Öcalan ile gerçekleştirdiğimiz avukat görüşmesinin detayları ve bugün basında yer alan haberlerle ilgili detaylı bir yazılı açıklamayı mevcut planlamamız doğrultusunda yarın (21 Haziran) kamuoyunun bilgisine sunacağız”.

Basına ve Kamuoyuna pic.twitter.com/wRif3IxjwS — Asrın Hukuk Bürosu (@asrinhukuku) June 20, 2019

“ALİ KEMAL ÖZCAN, METİNER’İN BAŞKA BİR VERSİYONU”

Yazar Önder Algedik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Öcalan’ın mektubunu okuduğu iddia edilen Ali Kemal Özcan ile ilgili paylaşımda bulundu. Algedik, “Açıklamayı yapan Doç. Dr. Ali Kemal Özcan’mış. O kim? Referandumda neden evet denmesi gerektiğini böyle açıklamış. Metiner’in başka versiyonu yani” ifadelerini kullandı.