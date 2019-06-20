23.8 C
Istanbul
20.06.2019
Anasayfa GÜNCEL HDP'den AA ve İHA'nın servis ettiği 'Abdullah Öcalan' haberine yalanlama

HDP’den AA ve İHA’nın servis ettiği ‘Abdullah Öcalan’ haberine yalanlama

birgun.net birgun.net

Abdullah Öcalan’ın 23 Haziran seçimleri için HDP’ye yönelik “Tarafsız kalın” çağrısı yaptığı iddia edildi. HDP’li Ziya Pir, iddiayı yalanlarken “Kimse bu tür yalan haberlere itibar etmesin. HDP’lilerin oyları İmamoğlu’na” dedi.

Anadolu Ajansı ve İhlas Haber Ajansı, Doç. Dr. Ali Kemal Özcan, PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmeye ilişkin basın açıklaması düzenleyerek, Abdullah Öcalan’ın mektubunu okuduğu iddia etti.

Servis edilen habere göre, mektupta Abdullah Öcalan HDP’ye yönelik, “23 Haziran seçimlerinde tarafsız kalın” çağrısında bulundu.

İlginizi çekebilir:  Haydi sandık başına; İstanbul, Türkiye ve dünya için…

HDP’DEN AÇIKLAMA

HDP’li Ziya Pir, konuya ilişkin açıklama yaptı. Pir açıklamasında, “Pişkinliğin bu kadarına da… Seçimi kaybedeceklerini anlayınca böyle YALAN haber servis ediyorlar. Kimse bu tür YALAN haberlere itibar etmesin. #HDP‘lilerin oyları #İmamoğlu‘na!” ifadelerini kullandı.

TEMELLİ: ANADOLU AJANSI’NA İTİBAR ETMEMEKTE YARAR VAR

Konuya ilişkin T24’e açıklamada bulunan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, avukatların yarın yapacağı açıklamanın beklenmesi gerektiğini belirterek “Anadolu Ajansı’nın açıklamasına itibar etmemek de yarar var” dedi. Temelli konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Sayın Öcalan ile son yapılan görüşmenin açıklamasını yarın avukatları yapacak. Dolayısıyla bu konuda bir bilgiye sahip değiliz. Kısa bir notunun olduğu ve bu notta da özellikle demokrasi ittifakı, demokratik müzakere gibi geçmişte yaptığı 3 açıklamanın çerçevesinde açıklamalarının olduğu bilgisi geldi. Dolayısıyla Anadolu Ajansı’nın açıklamasına itibar etmemekte yarar var.”

ASRIN HUKUK BÜROSU: HABERLERLE İLGİLİ AÇIKLAMAYI YARIN YAPACAĞIZ

Abdullah Öcalan’ın mektubunun yayımlandığı iddiasının ardından Asrın Hukuk Bürosu, bir açıklama yaptı. Öcalan’ın avukatlığını üstlenen hukuk bürosunun sosyal medya hesaplarından paylaştığı iletide şu ifadeler yer aldı:

“18 Haziran tarihinde İmralı’da müvekkilimiz Sn. Öcalan ile gerçekleştirdiğimiz avukat görüşmesinin detayları ve bugün basında yer alan haberlerle ilgili detaylı bir yazılı açıklamayı mevcut planlamamız doğrultusunda yarın (21 Haziran) kamuoyunun bilgisine sunacağız”.

“ALİ KEMAL ÖZCAN, METİNER’İN BAŞKA BİR VERSİYONU”

Yazar Önder Algedik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Öcalan’ın mektubunu okuduğu iddia edilen Ali Kemal Özcan ile ilgili paylaşımda bulundu. Algedik, “Açıklamayı yapan Doç. Dr. Ali Kemal Özcan’mış. O kim? Referandumda neden evet denmesi gerektiğini böyle açıklamış. Metiner’in başka versiyonu yani” ifadelerini kullandı.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,723AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Erdoğan’dan İmamoğlu’na tehdit: Cezası belli bir süreyi aşarsa başkanlığı düşecektir

birgun.net -
AKP' Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya ve TV...
Devamını Oku

HDP’den AA ve İHA’nın servis ettiği ‘Abdullah Öcalan’ haberine yalanlama

birgun.net -
Abdullah Öcalan'ın 23 Haziran seçimleri için HDP'ye yönelik "Tarafsız kalın" çağrısı yaptığı...
Devamını Oku

YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu

birgun.net -
ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) ilişkin...
Devamını Oku

İmamoğlu’ndan Yıldırım’a ‘Sayıştay raporu’ yanıtı

birgun.net -
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na Çatalca...
Devamını Oku

Beşiktaş, Umut Meraş için Bursaspor ile anlaştı

birgun.net -
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yönetim, Adriano'dan boşalan sol bek mevkisine...
Devamını Oku

Binlerce İBB personeli AKP adına sandık müşahidi yapıldı

birgun.net -
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait iştirak şirketlerinde çalışan personel ve taşeron işçiler 23 Haziran seçimleri...
Devamını Oku

ABD Senatosu’ndan ‘Suudi Arabistan’ kararı

birgun.net -
ABD Senatosu, Başkan Donald Trump yönetiminin Suudi Arabistan'a yapmayı planladığı silah satışını...
Devamını Oku

İran: ABD’nin saldırganlığını BM’ye taşıyacağız

birgun.net -
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkesinin ABD ile savaş istemediğini ancak İran'ın sınırlarını,...
Devamını Oku

Bakaya ve yoklama kaçağı 460 bin kişi bedelliden yararlanacak

birgun.net -
Askerlik süresini altı aya indiren, bedelli askerliği kalıcı hale getiren yeni askerlik...
Devamını Oku

ABD: S-400’ler üzerinden Türkiye’ye yaptırım uygulamak geçerli bir seçenek

birgun.net -
ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemi almasıyla ilgili bir açıklamada...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi