İhlaller bitmedi

Yerel seçimler için sabah saatlerinden itibaren başlayan oy verme işlemleri sırasında birçok kentte çeşitli usulsüzlükler ve seçim ihlali yaşandı.

İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) geçici gözlem raporuna göre YSK kararına rağmen ülkenin birçok yerinde iktidara ve Cumhur İttifakı’na ait kampanya materyalleri toplatılmadı. Kolluk kuvvetlerinin yabanca gözlemcilerin ve insan hakları temsilcilerinin çalışmalarını engellendiğinin belirtildiği raporda “Ardahan’da AKP adayının sandık başında propagandaya devam etti. Yasakların başladığı saatten sonra Ağrı’da emniyete mensup olduğu iddia edilen araçla propaganda yasağına rağmen yardım kolileri dağıltıldı” denildi.



Bazı seçim ihlalleri ise şöyle:



AKP’LİLERDEN MAVİ BİLEKLİK: İzmir Buca’da, AKP’li sandık görevlilerinin mavi bileklik taktığı iddia edildi. CHP Buca İlçe Sekreteri Nurhayat Yılmaz, duruma tepki göstererek itiraz dilekçesi yazdı.



MÜKERRER OY ENGELLENDİ: Manisa’nın Yunus Emre ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Kaytanlı İlköğretim Okulu’nda mükerrer oy kullanıldı. 1263 no’lu sandıkta yaşanan birden fazla oy kullanımı, sandık başkanı tarafından tutanak altına alındı.



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LİSTELER FARKLI ÇIKTI: Adana’nın Sarıçam ilçesinin Çınarlı Mahallesi’nde 1058 numaralı sandıkta oy kullanacak kişilere ilişkin listenin CHP’ye gönderilen listeden farklı olduğu iddia edildi. CHP’ye gönderilen listede 1058 numaralı sandıkta oy kullanacak toplam 397 kişi bulunmasına rağmen, seçim salonuna asılan listede 283 kişi bulundu. Ayrıca 1056 numaralı sandıkta Seçim Kurulu’nun sandığa geç gelmesi nedeniyle oy pusulalarının sayımı yapılmadan seçime geçildiği öğrenildi.



AKP AFİŞLERİ İNDİRİLMEDİ: İzmir’in Çiğli ilçesinde seçim yasağı kapsamında olmasına rağmen AKP’nin seçim arabasının sandık bölgelerinde gezdiği öğrenildi. İstanbul Tuzla’da da Cumhur İttifakı’nın AKP Tuzla Belediye Başkan Adayı Şadi Yazıcı’nın afişleri Tuzla Aydınlı’da apartmanlarda ve Tuzla-Aydınlı arası çalışan kimi dolmuşların üzerinde bulunmaya devam etti. İstanbul Kağıthane’de de birçok bölgede AKP seçim afişleri binalarda asılı durdu.



SEÇİM YASAĞI DİNLEMEDİLER: Seçim yasaklarını, AKP Maltepe’de de ihlal etti. SMS ile propaganda yapmanın yasak olmasına rağmen, AKP İlçe Başkanı Mehmet Erikci tarafından cep telefonlarına mesaj gönderildi. ‘AK Maltepe’ tarafından gönderilen mesajda, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde AK Parti adayımız Binali Yıldırım’a, Maltepe İlçe Belediyesi’nde MHP adayımız Ahmet Baykan’a, Maltepe Belediye Meclis Üyeleri’nde MHP listelerine oy veriyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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Üniformalarla oy kullandılar

Yoğun güvenlik önlemleri altında oyların kullunıldığı bölge kentlerinde de ihlaller yaşandı.

KIZI VE KENDİSİ YERİNE OY KULLANILDI: Antep Şehitkamil ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi’nde oyunu kullanmak üzere kayıtlı olduğu sandığın bulunduğu Aysel İbrahim Akınal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne giden İbrahim Halil Sarıkçıoğlu, hem kendisi hem de Amerika’da yaşayan kızı Nebihe Sarıkçıoğlu yerine oy kullanılmasıyla karşılaştı. Olayla ilgili tutanak tutuldu.



ÜNİFORMA İLE GELDİLER: Siirt’te bir grup korucu oy kullanmak için Halide Kutlualp İlköğretim Okulu’na üniformalı olarak geldi. Görevli olmadıkları için üniformayla oy kullanamayacakları uyarısında bulunan HDP’li sandık görevlileri ile korucular arasında arbede yaşandı. Olay yerinde bulunan HDP Siirt Milletvekili Sıdık Taş, yaşanan arbedeye müdahale etti.



BELGE OLMADAN OY KULLANDILAR: Urfa’nın Halfeti’ye ilçesinnde Mersin, Adana, Antalya ve Konya gibi kentlerden taşınan polisler, 142 Nolu belge olmadan oy kullandı.