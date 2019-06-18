‘İhmal, çocuğumu öldürdü’

Meral DANYILDIZ

İstanbul Esenyurt’ta 6 Kasım 2016 tarihinde özel bir hastanede dünyaya gelen Brusk Nef Başkıran adlı bebeğin ihmaller sonucu yaşamını yitirdiği iddia ediliyor.

Bebeğin annesi, hemşire anne Arzu Başaran Başkıran’ın hastaneye karşı açtığı davaya dün devam edildi. Büyükçekmece Adliyesi 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, yaşamını yitiren bebeğe dair otopsi raporları sunuldu. Dava 20 Kasım’a ertelendi.

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Yaşananlara ilişkin anne Başkıran, şunları dile getirdi: “İki buçuk senedir doktorun adı belli değil. Her şeyi geçtim bu çocuk beyin kanamasına bağlı olarak ameliyat oldu ve sonucunda öldü. Beyin kanaması geçirmeyen biri nasıl bu ameliyatı olabilir?”