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29.07.2019
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İhraç edilen eski polis yaşamına son verdi

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Fotoğraf: DHA

Bolu’da, meslekten ihraç edilen eski polis Fatih Karaahmetoğlu (26), yalnız yaşadığı evinde kendisini asarak intihar etti.

Olay, akşam saatlerinde Sümer Mahallesi’nde meydana geldi. Geçtiğimiz yıl meslekten ihraç edilen eski polis Fatih Karaahmetoğlu’ndan bir süredir haber alamayan arkadaşı merak edip evine gitti. Kapıyı açan olmayınca, yedek anahtarların bulunduğu apartman görevlisi ile birlikte eve girildi.

Fatih Karaahmetoğlu intihar etmiş halde bulundu. Durum, polise haber verildi. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaptıkları incelemede Karaahmetoğlu’nun öldüğünü belirledi.

Fatih Karaahmetoğlu’nun Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde eğitim gördüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:DHA
  • Konu başlıkları:
  • Bolu

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