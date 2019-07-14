İhracat,haziranda ucuzluk rekoru kırdı

Döviz kurunun değerlenmesi ve iç talebin azalması piyasayı ihracata yöneltti. Ancak ihracatın kilogram fiyatı dolar bazında kayıtlı verilerin en ucuz günlerini yaşıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Türkiye, geçen yıl haziran ayında 9,9 milyon ton ihracat miktarına ulaştı. Buna karşılık bu ihracattan elde edilen gelir 12,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece TİM verilerine göre ihracatın kilogram fiyatı 1,26 dolara ulaştı.

Fakat 2019 yılının haziran ayına gelindiğinde tablo değişti. Bu yıl haziran ayında da geçen yılın ihracat miktarına neredeyse ulaşıldı ve 9,8 milyon ton hacminde ihracat gerçekleşti. Fakat bu ihracattan elde edilen gelir 10,5 milyar dolar oldu. Başka bir deyişle aynı miktarda ihracat yapıp yüzde 16,6 daha az gelir elde edildi. Böylece bu yıl ihracatın kilogram fiyatı 1,08 dolara kadar geriledi. İşte Türkiye’nin ihracat performansı…

İhracatçı firma sayısı ithalatçı firmayı geçti

Ekonomik darboğaz ve döviz kurunun değerlenmesiyle ithalatı sert şekilde daralan Türkiye’de uzun yıllardır bir ilk gerçekleşti. 2018’de ithalatçı firma sayısı, ihracatçı firma sayısının gerisinde kaldı. Bunda ithalatçı firmaların azalmasının yanı sıra ihracatçı firma sayısındaki sert artış dikkat çekti. Yurtiçine satılamayan ve stokta bekleyen ürünler döviz kurunun artmasıyla yaşanan rekabet gücü sayesinde ihracata yöneldi.