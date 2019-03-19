İhracatın değeri yüzde 5,5 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 Ocak ayına ilişkin dış ticaret verilerini yayımladı. Buna göre ihraç edilen mal ve hizmetlerin değeri 1 yıl içinde yüzde 5,5 değer kaybetti. Alt kalemler incelendiğinde ise bir önceki yılın ocak ayına göre ihracat değeri, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,7, yakıtlarda yüzde 16,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,1 azaldı.

İhracatın miktarı yüzde 11,9 arttı

Yurt dışına ihraç edilen ürünlerin değeri düşerken miktar bazında ise artış gözlemlendi. Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,2, yakıtlarda yüzde 65,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 11,4 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 13,7 azaldı.

İthalatın değeri yüzde 3,1 azaldı

Son aylarda doların lira karşısındaki yükselmesi sebebiyle sert şekilde artan ithalat değer endeksi Ocak ayında kurdaki gevşemeyle birlikte azaldı. İthalat birim değer endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,9 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4 azalırken, yakıtlarda yüzde 1,8 arttı.

İlginizi çekebilir: Küresel krizlere daha açık hale geldik

İthalatın miktarı yüzde 24,9 azaldı

İç talebin gerilemesi, kurdaki yükselme, sanayi üretiminin azalması gibi sebeplerle Türkiye’nin ithalatı düşmeye devam ediyor. İthalat miktar endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,9 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 29,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 20,9 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 25,2 azalırken, yakıtlarda yüzde 4,1 arttı.

Daha pahalıya alıp, daha ucuza satıyoruz

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2018 yılı Ocak ayında 104,1 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 2,5 puan azalarak, 2019 yılı Ocak ayında 101,6 oldu. Dış ticaret haddinin azalması ülkenin dış alemle yaptığı ticarette dezavantajlı duruma düştüğü anlamına geliyor.