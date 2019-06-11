‘İhtiyaç kadar’ İngilizce

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye’deki eğitim sisteminin yakıcı sorunlarından biri olan yabancı dil öğrenimi konusunda değişikliğe gidileceğini açıkladı. Öğrencilerin yabancı dil öğrenimini kolaylaştırmak amacıyla daha önce uygulanan birçok projeyi başarısız olduğu gerekçesiyle rafa kaldıran Bakanlık, yeni modeli, “Oyun tabanlı öğrenme” şeklinde tanımladı.

Yeni eğitim yılı itibariyle uygulanması öngörülen yeni yabancı dil eğitimi modeli kapsamında, “Ulusal Yabancı Dil Eğitimi Konseyi” oluşturulacağı bildirildi.

BirGün’ün ulaştığı yeni yabancı dil eğitimi modeli, “Her öğrenci gereksinimi kadar yabancı dil eğitimi alacak” diyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un talepleri doğrultusunda kurgulandı. Buna göre, öğrencilerin yabancı dil beceri ve ihtiyaçlarının okul türlerine göre yapılandırılması için çalışmalara başlandı. Öğretim programlarının ülke genelinde tek tip uygulanmasından vazgeçilerek okullar arasında eşitsizlik doğmasının önü açıldı.

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TRT İLE İŞBİRLİĞİ

MEB’in, 2019-2020 eğitim öğretim yılı itibarıyla 2’nci sınıflardan başlayarak kademeli şekilde 2-12’nci sınıflarda uygulayacağı yabancı eğitim modeli çerçevesinde ilk olarak şu çalışmalar yapılacak:

• Zorunlu Seçmeli yabancı dil dersleri ihtiyaçlar doğrultusunda düzenlenecek.

• Ders saati süreleri esnekleştirilecek.

• TRT ile işbirliği yapılarak film, animasyon vb. konularda alt yazılı ve doğrudan yabancı dilde üretilmiş özgün prodüksiyonlar hazırlanacak,

• Kademelere göre farklılaşan içerik, yöntem ve teknikler tasarlanacak.

• Tüm dijital içerikler öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma dil becerilerinin bütüncül olarak geliştirildiği temalar bağlamında tasarlanacak.

KONSEY BELİRLEYECEK

Yabancı dil eğitimde yapılan değişikliğin ardından öğretmenlerin nitelik ve yeterliliklerinin yükseltilmesi için de çalışmalar yapılacak. Öğretmenler ve eğiticiler, yaz tatilinde yurt dışı öğretmen eğitimi sertifika programlarına gönderilecek. Bakanlık bünyesinde kurulacak Ulusal Yabancı Dil Eğitimi Konseyi’nde yabancı dil eğitim politikaları ve öğretmen yeterlilikleri belirlenecek. İngilizce öğretmenlerinin, yabancı dili İngilizce olan öğretmenlerle çalışmaları sağlanacak.

EŞİTLİK SAĞLANMALI

Eğitim uzmanı Ali Taştan, “Herkes ihtiyacı kadar yabancı dil eğitimi alacak” söyleminin büyük talihsizlik olduğunu söyledi. Zorunlu eğitim kapsamında tüm çocukların eşit şekilde eğitim alması gerektiğini anlatan Taştan, “Kimin ne kadar yabancı dil eğitimi alacağına kim karar verecek?” diye sordu. Taştan, öğrencilerin yalnızca seçmeli dersleri farklı şekilde seçebileceğine dikkati çekerek “Bir Bakanın çıkıp da bunu söylemesi çok yanlış” yorumunu yaptı.