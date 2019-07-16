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17.07.2019
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IKBY başbakanı Barzani’den Bağdat’a ilk resmi ziyaret

birgun.net birgun.net

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüştü.

Irak Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, beraberindeki heyetle Bağdat’a gelen IKBY’nin yeni başbakanı Barzani, başkentteki Selam Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Salih ile bir araya geldi.     

Görüşmede merkezi yönetim ile IKBY arasındaki tartışmalı tüm konuların Anayasa’ya bağlılık ve ulusal çıkarlar temelinde diyalog ile çözülmesi gerektiği yönünde görüş birliğine varıldığı aktarıldı.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, 10 Temmuz’da IKBY Meclisi’nde yemin ederek göreve başlamıştı. Barzani, göreve geldikten 6 gün sonra ilk ziyaretini Bağdat’a gerçekleştirdi.     

Bağdat temasları kapsamında Barzani’nin, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ve diğer siyasi yetkililerle de görüşmesi bekleniyor.

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