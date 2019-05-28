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28.05.2019
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IKBY başkanlığına Neçirvan Barzani seçildi

birgun.net birgun.net

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meclisi, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) adayı Neçirvan Barzani’yi oy çokluğuyla yeni başkan olarak seçti.

Mecliste, bölgesel başkanlık için düzenlenen ve 81 milletvekilinin hazır bulunduğu olağan oturumda, Barzani 68 oy alarak bölgesel başkan seçildi. 

Toplam 5 adayın yarıştığı seçimde KDP’nin koalisyon hükümet ortağı ve kısa bir süre önce stratejik anlaşma imzaladığı Süleymaniye merkezli Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) sürpriz bir şekilde oturuma katılmayarak başkanlık seçimini boykot etti.

KYB Sözcüsü Şeyh Latif Ömer, Süleymaniye kentinde düzenlediği basın toplantısında, Kerkük’te yeni bir valinin seçilmemesi ve imzalanan anlaşma konusunda KDP’den herhangi bir iyi niyet adımı gelmemesi üzerine oturumu boykot ettiklerini söyledi. 

Ömer, KDP’yi bölgede tek taraflı siyaset yürütmekle suçladı. 

Oturuma, KYB’nin yanı sıra muhalefet cephesindeki Yeni Nesil Hareketi milletvekilleri de katılmadı.

KDP, Eylül 2018’deki milletvekili seçimlerinden 45 milletvekili ile birinci parti olarak çıkarken, daha önce elinde bulunan başkanlık ve başbakanlık makamını korumayı başarmıştı.

IKBY Meclisinde 111 milletvekili bulunuyor. 

Neçirvan Barzani’nin başkan seçilmesinin ardından Ramazan Bayramı’ndan sonra kabinenin oluşturulması için gözler mevcut IKBY Güvenlik Ajansı Müsteşarı Mesrur Barzani’ye çevrilecek.

Neçirvan Barzani kimdir?

Irak’ın Erbil kentine bağlı Barzan bölgesinde 1966 yılında doğan Neçirvan Barzani, 1975’te ailesiyle Irak’ı terk ederek İran’a sığındı. Barzani, 1984’te Tahran Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünden mezun oldu .

Neçirvan Barzani, 1989’da Mesut Barzani liderliğindeki KDP’nin politbüro üyesi olarak siyasi hayatına başladı. Parti içindeki çalışmalarının ardından 1996’da Erbil Merkezli IKBY Başbakan Yardımcısı görevine getirildi. 

KDP ve KYB merkezli iki idarenin birleşmesi sonucu Barzani, 2006’da IKBY Başbakanı olarak seçildi.

KDP’nin IKBY’deki seçimlerde birinci parti çıkması sebebiyle Neçirvan Barzani, bölgesel başkan seçilene kadar başbakan koltuğunda oturan isim oldu. 

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