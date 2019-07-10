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10.07.2019
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IKBY’de 10 ay sonra hükümet kuruldu: Mesrur Barzani başbakan seçildi

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meclisi’nde 10 ay sonra hükümet kuruldu. Mesrur Barzani başbakan seçilerek 21 bakanlık kabinesi de güvenoyu aldı.

Mesrur Barzani, 111 milletvekilinin 88 oyunu alarak başbakan olurken güvenoyu alamayan tek bakanlığın Petrol ve Doğal Kaynaklar Bakanı olduğu öğrenildi.

Koalisyon hükümetinde Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Goran (Değişim) Hareketi, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Türkmen ve Hristiyanlar yer alıyor. 

Yeni Nesil Hareketi, Yekgirtu ve Komel daha önce muhalefette kalacaklarını bildirmişti.

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