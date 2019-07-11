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11.07.2019
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IKBY’deki yeni hükümet 10 ay sonra kuruldu: Oğul Barzani Başbakan seçildi

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meclisi, oyçokluğuyla hükümeti kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani’yi başbakan seçerek, 21 bakanlık kabinesine de güvenoyu verdi.

IKBY Meclisi’nde bugün düzenlenen ve 111 milletvekilinin katıldığı olağan oturumda, geçen ay hükümeti kurmakla görevlendirilen eski IKBY Başkanı Mesut Barzani’nin oğlu Mesrur Barzani, 88 oyla başbakan seçildi.

IKBY’de Eylül 2018’de yapılan milletvekili seçimlerinde 45 milletvekili çıkararak birinci parti olan KDP kabinede başbakanlık ve 8 bakanlık aldı.

KDP’nin aldığı bakan ve bakanlıkların isimleri şu şekilde; Başbakan Mesrur Barzani, İçişleri Bakanı Reber Ahmed Halil, Adalet Bakanı Fırset Sofi, Sağlık Bakanı Saman Hüseyin Muhammed, Eğitim Bakanı Alan Hama Said Salih, Turizm ve Şehircilik Bakanı Sasan Osman Avni, Diyanet İşleri Bakanı Pıştivan Sadık, Elektrik Bakanı Kemal Muhammed Salih ile Bölge Bakanı Vala Ferid. Seçimlerde 21 milletvekili çıkararak ikinci parti konumuna yerleşen KYB, daha önce de aldığı başbakan yardımcılığının yanı sıra 6 bakanlık aldı.

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Önceki kabinede yine aynı görevde bulunan Kubat Talabani, Başbakan Yardımcısı seçildi. Goran Hareketi ise koalisyon hükümetinde seçimlerde çıkardığı 12 milletvekiliyle kabinede 4 bakanlık aldı.

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