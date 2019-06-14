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14.06.2019
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İki araştırma şirketi anket sonucunu açıkladı: İmamoğlu önde

23 Haziran'da gerçekleştirilecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için iki araştırma şirketi anket sonuçlarını açıklandı. Anketlerde Ekrem İmamoğlu'nun rakibi Binali Yıldırım'ın önünde olduğu görülüyor.

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Themis Araştırma tarafından yapılan 23 Haziran’daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi anketinin sonuçları açıklandı. “Yüz yüze anket yöntemi” kullanılan araştırma 8 Haziran–12 Haziran 2019 tarihlerinde, İstanbul’un 23 ilçesinde son seçimde İstanbul seçim sonuçların veren ve yüksek oranda İstanbulu temsil kabiliyetine sahip mahallelerinde gerçekleştirildi ve anketin hata payı yüzde +/- 2.13 olarak hesaplandı.

23 Haziran seçimlerine yönelik araştırmada kararsızlar dağıtılmadan Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım’ın 6.2 puan önünde görülürken, kararsız seçmenin oyları dağıtıldığında bu fark Ekrem İmamoğlu’nun lehine 7.7 puana yükseliyor.

İMAMOĞLU YÜZDE 50,64, BİNALİ YILDIRIM YÜZDE 48,30

ADA Araştırma şirketi ise 13 Haziran tarihli İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ilişkin araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Ankete göre, CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım karşısında seçim yarışını önde götürüyor.

Ankette Ekrem İmamoğlu yüzde 50,64’lük orana ulaşırken, Binali Yıldırım yüzde 48,30 olduğu belirtildi. Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar oy oranı yüzde 0,84 olarak belirlenirken, diğer adaylar için bu oran yüzde 0,22 seviyesinde kaldı.

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