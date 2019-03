İki halk bir kazan: Bol kepçe kardeşlik

Ülkelerindeki iç savaştan kaçan Suriyeli mülteciler, Türkiye’deki yaşama adapte olmaya çalışıyor. İzmir’de mültecilere yönelik çalışmalar yürüten TİAFİ Toplum Merkezi de, kadınlara ve çocuklara yönelik faaliyetleriyle bu süreci kolaylaştırıyor, onların hayatını değiştiriyor.

İlk Ses Gazetesi’nden E. Çağla Geniş’in haberine göre Türkiyeli vatandaşlar ve Suriyeli mülteciler arasındaki entegrasyonu sağlamak için aktivitelerin yapıldığı TİAFİ’de; mülteci kadınların, “Biz de Türkiyeli kardeşlerimiz için bir şeyler yapmalıyız” dediği anda bir mutfak kurma fikri oluştu ve ‘Açık Mutfak’ ortaya çıktı. Mülteci kadınlar yaklaşık 3 yıldır, her gün bu mutfağa girerek, kimsesiz ve sokaklarda yaşayan ihtiyaç sahipleri için ücretsiz yemek pişiriyor. 5 yıldır İzmir’de yaşayan ve TİAFİ mutfağında ihtiyaç sahipleri için yemek pişiren 30 yaşındaki Suriyeli Ayşe, “Genelde Türkler yapar, ihtiyaç sahiplerine dağıtır ama burada biz de onlar için bir şeyler yapamaya çalışıyoruz. Bölgede çok fazla ihtiyaç sahibi aile yaşıyor. Türkler şimdiye kadar bizim için çok şey yaptı. Biz de onlar için bir şeyler yapabildiğimiz için çok mutlu oluyoruz” diyor.

HERKES İÇİN AÇIK MUTFAK

Açık Mutfak’ta olanaklar sınırlı. En küçük desteğin bile çok önemli olduğunu söyleyerek, dayanışma çağrısında bulunan merkezin kurucusu İrlandalı Anne O Rorke, “Buranın diğer merkezlerden en önemli farkı, mülteciler için kalıcı çözümler üretmeye çalışması. Burada zor durumdaki insanların eline yardım poşetleri verip göndermiyoruz. Hayatlarına nasıl dokunabiliriz diye çabalıyoruz. Hayata geçirdiğimiz en önemli proje ise açık mutfak. Merkezimizde bulunan gönüllü mülteci kadınlar, her gün mahalledeki ihtiyaç sahibi Türk vatandaşlar için ücretsiz yemek pişiriyor. Bu bölgede sokakta kalan çok sayıda insan var. Kimsesi olmayan, sokaklarda yatan ve kendi yemeğini pişiremeyen yaşlı insanlar var. Mesela eşi görme engelli olan bir yaşlı amcamız var. Her gün buraya gelip yemek yiyor, hatta eve götürmesi için de yanına yiyecek veriyoruz. Birçoğunun gün içerisinde yemek yedikleri tek yer burası oluyor. Her gün gelenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Çünkü bölgede çok fazla yardıma muhtaç insan var. Üç yıldır süren bu projemizin devam edebilmesi için desteğe ihtiyacımız var” açıklamasında bulundu.

AYŞE’NİN YAŞAM MÜCADELESİ

Yaklaşık 5 yıldır İzmir’de yaşayan 30 yaşındaki Suriyeli Ayşe, her gün TİAFİ mutfağında ihtiyaç sahipleri için yemek yapıyor. Ayşe, “Ailemle birlikte yaşıyorum. Halep’ten geldik. 1 yıldır TIAFI’deyim. Burada gönüllü olarak yemek yapıyorum. Genelde Türkler yapar, ihtiyaç sahiplerine dağıtır ama burada biz de onlar için bir şeyler yapamaya çalışıyoruz. Bölgede çok fazla ihtiyaç sahibi aile yaşıyor. Türkler şimdiye kadar bizim için çok şey yaptı. Biz de onlar için bir şeyler yapabildiğimiz için çok mutlu oluyoruz. Her gün yemek yaparken çok mutlu oluyorum. Tabakları onları uzatırken, teşekkür ediyorlar. Onlara uzattığımız bir tabak yemek iletişim kurabilmemiz açısından bir araç aslında” diye konuştu. Mutfaktaki mülteci kadınlardan biri ise, “Türkiye bize kapılarını açtı ve savaştan kurtulduk ama Suriye’de kalan akrabalarımız için halen çok üzülüyorum. Hala Türkiye’ye alışmaya çalışıyoruz. Umarım her şey zamanla daha da iyi olacak. Türklerle dayanışma içinde olursak her türlü sorunun üstesinden gelebiliriz diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

AÇIK MUTFAK

