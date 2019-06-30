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01.07.2019
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İki şair kızı, 2 Temmuz’da Madımak kitabını imzalıyor

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Madımak katliamı sırasında otelde bulunan şairler Behçet Aysan ve Metin Altıok’un kızları Eren Aysan ile Zeynep Altıok, 2 Temmuz Salı günü ’25 Yıllık Ağıt’ kitabını imzalayacak.

Beşiktaş Çarşı’daki Kırmızı Kedi Kitabevi’nde düzenlenecek olan imza etkinliği 17.30’da başlayacak.

2 Temmuz 1993’te, Pir Sultan Abdal Şenliklerine katılmak için Sivas’a giden aydın ve sanatçılardan 33’ü, kaldıkları otelin yakılması sonucu hayatını kaybetmişti. Olayda iki otel görevlisi de yaşamını yitirmiş, iki saldırgan da ölmüştü.

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