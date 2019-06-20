İki seçim arasındaki seçmen hareketliliği açıklandı

YSK, İstanbul’da iki seçim arasındaki seçmen hareketlerine ve oy kullanamayacak yurttaşlara ilişkin rakamları paylaştı.

23 Mart 2019 tarinde kesinleşen seçmen listeleri ile 18 Haziran 2019 tarihinde kesinleşen seçmen listeleri arasında meydana gelen seçmen hareketleri açıklandı.

Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) yapılan açıklamaya göre, 23 Haziran seçiminde

“oy kullanılamaz” şerhi koyulan yurttaş sayısı toplam 68 bin 17 kişi olarak belirlendi.

Buna göre;

Asker olduğu için 33 bin 775 kişi seçimde oy kullanamayacak.

8 bin 93 kişi hükümlü olduğu için seçimde oy kullanmayacak.

4 bin 633 kişi kısıtlı olduğu için seçimde oy kullanmayacak.

21 bin 157 kişi hayatını kaybettiği için seçimde oy kullanmayacak.

Yine vatandaşlıktan çıkan 359 kişi seçimde oy kullanamayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde 10 milyon 560 bin 963 seçmen oy kullanacak. Bu rakam herhangi bir güncelleme çalışması yapılmadığı için 31 mart seçimleri ile aynı oldu.

Seçmenlerin 5 milyon 348 bin 658’i kadın, 5 milyon 212 bin 305’i ise erkek.