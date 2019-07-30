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30.07.2019
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İkili eğitim tam gaz

İstanbul ve Ankara’dan sonra Adana’da da 17 Anadolu lisesinde ikili öğretime geçildi. Üç Anadolu lisesinde ise ikili öğretime geçilmesinin yanı sıra sınıf kontenjanları da artırıldı

İsmail Arı İsmail Arı

İstanbul ve Ankara’daki bazı Anadolu Liselerinin ikili öğretime geçmesinin ardından Adana’da da ikili öğretime geçildiği öğrenildi. Adana Yüreğir’de dört, Çukurova’da dört, Ceyhan’da üç, Seyhan’da üç, Kozan’da iki ve Sarıçam İlçesi’nde bir lisede olmak üzere toplam 17 lisede ikili öğretime geçildi.

SINIF KONTENJANLARI ARTIRILDI

İkili öğretime geçirilen üç Anadolu lisesinde sınıf kontenjanları da arttırıldı. Ceyhan’da bulunan İMKB Anadolu Lisesi’nin kontenjanı ikili öğretimde 272 olması gerekirken 320’ye yükseltildi. Çukurova’da ilçesinde bulunan Piri Reis Anadolu Lisesi’nin 408 olması gereken kontenjanın 480’e çıkarıldığı ve Abbas-Sıdıka Çalık Anadolu Lisesi’nin de ikili öğretimle birlikte 272 olması gereken kontenjanın 320’ye yükseltildiği öğrenildi.

İHL ve MESLEK LİSELERİ BOŞ

Eğitim Sen Adana Şubesi Yürütme Kurulu Üyesi Seher Kılıç, liselerde ikili öğretime geçilmesi konusunda BirGün’e yaptığı açıklamada, “Eğitim Sen olarak ikili eğitimin her zaman karşısında duruyoruz. Tekli, tam gün eğitim sistemini savunan bir sendikayız. 17 lisenin ikili eğitime geçmesi birçok olumsuzluğu da beraberinde getirecek. Aynı bölgede, mahallede bulunun ikili eğitime geçen liselere yakın imam hatip ve meslek liselerinin kontenjanlarının boş kaldığını görmekteyiz. Böylelikle ikili eğitime geçen liselerde kontenjan sayısının yani sınıf mevcutlarının olağanüstü sayılara çıkmasıyla öğrenciler 45-50 kişilik kalabalık sınıflarda öğrenim görmek zorunda kalacak” diye konuştu.

İkili eğitime geçen liselerin giriş çıkış saatlerinin öğrenciler açısından büyük sorun yaratacağına da dikkati çeken Kılıç, “Dersi sabah başlayacak öğrenciler erken saatte okula gitmek zorunda kalırken dersi öğlen başlayan öğrenciler de çok geç saatlerde evlerine dönecek. Bu da güvenlik sıkıntısını beraberinde getirecektir. Dinlenme saatleri az olmakla beraber yetersiz beslenme de yaşanacak. Çocuklar çok erken saatlerde kahvaltı yapamayacak ve aç bir şekilde okula giderek ders dinleyeceklerdir. Umut satan bakanın geldiği son noktadayız. 2023 vizyonuna yakışan bir uygulamaya geçildi” dedi.

“2019’DA SON” DEMİŞLERDİ

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü olan Dönemin Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, 2017 yılında yaptığı açıklamada 2019 yılına gelindiğinde ikili öğretime son verilerek tüm okullarda tam gün eğitim sistemine geçileceğini açıklamıştı. Tekin, 2017 yılında yaptığı açıklamada, “Tam gün eğitime geçeceğiz. Okullarımız, normal eğitim öğretim bittikten sonra derslik ihtiyacı olan, kurs açmak isteyen halk eğitim merkezlerimizin ortak kullanımına sunulacak. İnşallah 2019 yılında Türkiye’nin tamamında ikili eğitime son vermiş olacağız” vaadinde bulunmuştu.

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