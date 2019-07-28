İkili eğitimden veliler rahatsız

Baran Döner

Ankara’da ikili eğitim yapacak okulların öğrenilmesinin ardından aynı uygulamanın İstanbul’da da olduğu ortaya çıktı. Kentte bulunan bazı liselerde kontenjan artırımına gidiliyor. Bunun nedeni ise Anadolu liselerine çok sayıda başvuru yapılması oldu. Çocuklarını Anadolu liselerine kayıt yaptıran veliler yaptıkları açıklamada bu durumdan hiç memnun olmadıklarını söyledi.

İstanbul’un Eyüp ilçesinde bulunan Alibeyköy Anadolu Lisesi’nde kontenjan sayısı 360 öğrenciden 720 öğrenciye çıkarıldı. Çok sayıda başvuru olması sebebiyle kontenjan sayısının artırıldı. Yapılan değişikler ile 9.ve10. sınıf öğrencileri öğlenci, 11.ve12. sınıf öğrencileri ise sabahçı olacak.

İkili öğretimden memnun olmadığını söyleyen Dilek Yılmaz “Bu çok kötü bir durum. Benim çocuğum akşam geç saatte evine gelecek. Eğitimin yerlerde olduğunu söyleyebilirim” dedi. Başka bir veli ise sınıfların çok kalabalık olacağını, öğretmenlerin de çok verimsiz olabileceğini söyledi. Okulda eğitim gören öğrenciler de yapılan değişimlerden hiç memnun değil. Alibeyköy Anadolu Lisesi’nden ismini vermek istemeyen bir öğrenci, bu durumun kendilerini olumsuz etkileyeceğini söyledi. “Günümüz tam anlamıyla ziyan olacak. Çok kalabalık sınıflarda ders işleyeceğiz. Öğle arasını da kaldırmışlar. Akşam okuldan çok geç çıkacağız. Eve gittiğimiz zaman ders çalışmaya vaktimiz olmayacak” dedi.

Liselerin eğitim kalitesi düşecek

Okullarda yapılan bu uygulamadan en az veliler kadar öğretmenler ve yöneticiler de memnun olmadıklarını söylüyor. Okul çalışanları da ders saatlerinin artırılmasının kendilerini de etkilediğini ve şikayetçi olduklarını ifade etti.

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İsmini vermek istemeyen bir okul idarecisi ise durumun kendisine pazartesi günü iletildiğini ve şok olduğunu açıkladı. Bu uygulama sonucunda eğitimin zorlaşacağını anlatan F.P. şunları söyledi:

“Kontenjan artırımına gidilmesinin sebebi meslek liseleri ile imam hatip liselerine az talep olmasıdır. Bakanlık, öğrencilere yaptıkları ilk 3 tercihten birine kesin olarak girebilecekleri sözünü vermişti. Bunun sonucunda kontenjan artırımına gitmek zorunda kaldılar. Öğrenciler açısından çok kötü bir durum. Teneffüsler 5 dakika olacak. Çocuklar enerjilerini atamayacaklar. Kantinde yemeklerini yiyemeyecekler. Akşam geç saatlerde evlerine gidecekleri için ders çalışamayacaklar. Ödevlerini yapamayacaklar. Eğer okul tam gün olursa laboratuvarları kapatıp sınıf haline getirmek zorunda kalacağız. Bu durumun İstanbul genelinde yaşanacağını düşünüyorum.

Ders sayısı artacak. 16 saat ders görmek zorunda kalacaklar. Şeytanın avukatlığını yapıyorum ama Hz. Muhammed’in Hayatı ve Temel Dini Bilgiler gibi dersler yüzünden ders saatleri artıyor. Sabahçı-Öğlenci öğretmen diye ayırırsak öğretmenler de verimsiz olur. Öğrenci sayısı fazlalaşırsa öğretmen ihtiyacı artacak ve imam hatip liselerinden öğretmenler buraya gönderilecek. Bu uygulamanın yapılmasının başka bir nedeni olarak Anadolu liselerinin eğitim kalitelerini düşürerek imam hatip liselerini cazip hale getirmek istediklerini düşünüyorum.”