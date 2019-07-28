27.4 C
Istanbul
28.07.2019
Anasayfa EĞİTİM İkili eğitimden veliler rahatsız

İkili eğitimden veliler rahatsız

Anakara’da Anadolu liselerine gelen ikili eğitim uygulaması İstanbul’da da başlıyor. Alibeyköy Anadolu Lisesi velileri, öğretmenleri ve idarecileri durumdan memnun değil

birgun.net birgun.net

Baran Döner

Ankara’da ikili eğitim yapacak okulların öğrenilmesinin ardından aynı uygulamanın İstanbul’da da olduğu ortaya çıktı. Kentte bulunan bazı liselerde kontenjan artırımına gidiliyor. Bunun nedeni ise Anadolu liselerine çok sayıda başvuru yapılması oldu. Çocuklarını Anadolu liselerine kayıt yaptıran veliler yaptıkları açıklamada bu durumdan hiç memnun olmadıklarını söyledi.

İstanbul’un Eyüp ilçesinde bulunan Alibeyköy Anadolu Lisesi’nde kontenjan sayısı 360 öğrenciden 720 öğrenciye çıkarıldı. Çok sayıda başvuru olması sebebiyle kontenjan sayısının artırıldı. Yapılan değişikler ile 9.ve10. sınıf öğrencileri öğlenci, 11.ve12. sınıf öğrencileri ise sabahçı olacak.

İkili öğretimden memnun olmadığını söyleyen Dilek Yılmaz “Bu çok kötü bir durum. Benim çocuğum akşam geç saatte evine gelecek. Eğitimin yerlerde olduğunu söyleyebilirim” dedi. Başka bir veli ise sınıfların çok kalabalık olacağını, öğretmenlerin de çok verimsiz olabileceğini söyledi. Okulda eğitim gören öğrenciler de yapılan değişimlerden hiç memnun değil. Alibeyköy Anadolu Lisesi’nden ismini vermek istemeyen bir öğrenci, bu durumun kendilerini olumsuz etkileyeceğini söyledi. “Günümüz tam anlamıyla ziyan olacak. Çok kalabalık sınıflarda ders işleyeceğiz. Öğle arasını da kaldırmışlar. Akşam okuldan çok geç çıkacağız. Eve gittiğimiz zaman ders çalışmaya vaktimiz olmayacak” dedi.

Liselerin eğitim kalitesi düşecek

Okullarda yapılan bu uygulamadan en az veliler kadar öğretmenler ve yöneticiler de memnun olmadıklarını söylüyor. Okul çalışanları da ders saatlerinin artırılmasının kendilerini de etkilediğini ve şikayetçi olduklarını ifade etti.

İlginizi çekebilir:  Öğrenciye kira kıskacı

İsmini vermek istemeyen bir okul idarecisi ise durumun kendisine pazartesi günü iletildiğini ve şok olduğunu açıkladı. Bu uygulama sonucunda eğitimin zorlaşacağını anlatan F.P. şunları söyledi:

“Kontenjan artırımına gidilmesinin sebebi meslek liseleri ile imam hatip liselerine az talep olmasıdır. Bakanlık, öğrencilere yaptıkları ilk 3 tercihten birine kesin olarak girebilecekleri sözünü vermişti. Bunun sonucunda kontenjan artırımına gitmek zorunda kaldılar. Öğrenciler açısından çok kötü bir durum. Teneffüsler 5 dakika olacak. Çocuklar enerjilerini atamayacaklar. Kantinde yemeklerini yiyemeyecekler. Akşam geç saatlerde evlerine gidecekleri için ders çalışamayacaklar. Ödevlerini yapamayacaklar. Eğer okul tam gün olursa laboratuvarları kapatıp sınıf haline getirmek zorunda kalacağız. Bu durumun İstanbul genelinde yaşanacağını düşünüyorum.

Ders sayısı artacak. 16 saat ders görmek zorunda kalacaklar. Şeytanın avukatlığını yapıyorum ama Hz. Muhammed’in Hayatı ve Temel Dini Bilgiler gibi dersler yüzünden ders saatleri artıyor. Sabahçı-Öğlenci öğretmen diye ayırırsak öğretmenler de verimsiz olur. Öğrenci sayısı fazlalaşırsa öğretmen ihtiyacı artacak ve imam hatip liselerinden öğretmenler buraya gönderilecek. Bu uygulamanın yapılmasının başka bir nedeni olarak Anadolu liselerinin eğitim kalitelerini düşürerek imam hatip liselerini cazip hale getirmek istediklerini düşünüyorum.”

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,629AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

YTÜ Davutpaşa Kampüsü’ne Millet Bahçesi için ihale yapılacak

birgun.net -
Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’ne yapılmak istenen ve öğrencilerin tepkisine yol açan...
Devamını Oku

Bir kitap nasıl kokar?

birgun.net -
Tacim ÇİÇEKSevgili Mustafa Kemal Erdemol’un Kitap Kokusu,...
Devamını Oku

Kadın ilk eğitmendir

birgun.net -
Kardelen TATARSosyolog, Zen eğitmeni ve yazar Nimet...
Devamını Oku

Emeklilik imkansız hale geldi

birgun.net -
Yurt dışında çalışanların Türkiye'de emekliliklerini düzenleyen değişikliğe bir tepki de İsveç'ten geldi.
Devamını Oku

Türkiye’den emeklilik AKP’nin son ‘kıyağı’

birgun.net -
Mustafa Ayrancı - Hollanda Türkiyeli İşçiler Birliği
Devamını Oku

Yoksulların enflasyonu yükseliyor

birgun.net -
Gıda harcamaları temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,27 oranında arttı. Bu...
Devamını Oku

E-ticaret büyüyor, Türkiye AVM dikiyor

birgun.net -
Perakende sektöründe e-ticaretin payı artarken Türkiye plansızca açılan AVM’lerin sancısını çekiyor. Türkiye’de...
Devamını Oku

CHP’li Gürer: Bayram ikramiyesi, asgari ücrete eşitlensin

birgun.net -
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emeklilerin bayram...
Devamını Oku

KESK’li kadınlar: Hakkımız olanı istiyoruz

birgun.net -
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Kadın Sekreteri Gülistan Atasoy, 1 Ağustos’ta görüşülmeye...
Devamını Oku

Nişanlılar için şarkılı alfabe

Haydar Ergülen -
Ah! Minel aşk! “Ah aşkın elinden” demekmiş, ki tam nişanlılara göre
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi