‘İkili eğitime son’ lafta kaldı

Ankara’nın dokuz ilçesinde bulunan 22 Anadolu Lisesi ikili öğretime geçirilerek kontenjanları iki katına çıkarıldı. 4 bin 928’den 9 bin 856’ya yükseldi.

Etimesgut’ta beş, Mamak’ta üç, Sincan’da üç, Çankaya’da üç, Keçiören’de iki, Altındağ’da iki, Yenimahalle’de iki, Polatlı ve Gölbaşı’nda da birer Anadolu Lisesi’nde ikili öğretime geçildi. Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, 2016 yılında yaptığı açıklamada, 2019-2020 eğitim öğretim yılında ikili öğretim uygulamasına son verileceğini duyurmuştu. Ancak bu vaat hayata geçirilmediği gibi ikili eğitim verilen

okullara yenileri eklendi.

GEÇİŞ PLANSIZ YAPILDI

Anadolu liselerinde ikili eğitime başlanmasını BirGün’e değerlendiren Eğitim Sen Yükseköğretim Sekreteri Özgür Bozdoğan, “MEB kontenjanları arttırıyor ve bu durum okullara daha fazla öğrenci yerleştirilmesi için yapılıyor. Okul kontenjanlarının iki katına çıkarılmasıyla altyapı sorunları ortaya çıkıyor. Şimdi temel mesele ve mantık olarak Anadolu liselerine girmek isteyen öğrenciler için kontenjan artırımı doğru olsa da ön hazırlık yapılmadan yapılması yanlıştır” diye konuştu. Öğrencilerin güvenlik sorunu yaşayacağına da değinen Bozdoğan, “MEB’e çözüm olarak yıllardır öğrenci sayısı az olan meslek ve imam hatip liselerinin, Anadolu lisesine dönüştürülerek ihtiyacın karşılanması önerdik fakat dikkate alınmadı” dedi.