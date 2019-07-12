23.2 C
Istanbul
12.07.2019
Anasayfa GÜNCEL İkinci keşifte ek delil umudu

İkinci keşifte ek delil umudu

Şule Çet’in şüpheli ölümüne ilişkin bir yıl sonra olay yerinde ikinci keşif yapılacak. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Hakan Kar, mevcut lekelerde yapılacak inceleme ile DNA tespit edilebileceğini belirtti

Burcu Cansu Burcu Cansu

Şule Çet’in şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmesinin ardından başlayan ve sanık Çağatay Aksu ile Berk Akand’ın yargılandığı davanın üçüncü celsesinde olay yerinde ikinci keşif yapılması kararlaştırıldı. 17 Temmuz’da yapılacak keşifte biyolojik lekeler üzerinden tecavüzü belgeleyecek ek deliller bulunabileceği bildirildi.

Olay yerinde yapılan ilk keşifte DNA tespiti için biyolojik inceleme önerisinde bulunan Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Hakan Kar, BirGün’e şunları anlattı:

“Mahkeme heyeti ilk keşifte bilirkişi müdahillik talebimizi kabul etmedi. ‘Keşif bittikten sonra inceleyin, bulguları bildirin’ denildi. Işık kaynakları kullanarak olay yeri incelemesi yaptık. Şüpheli lekelerin fotoğraflarını ve videolarını çektik. Bu görselleri olay yerine ait bir yıl önceki görüntüler ile karşılaştırdık. Halı üzerinde, olayın geçtiği iddia edilen odadaki çekyatta, yastıklarda, kadife kaplamalı duvarda bazı lekelerin durduğunu gördük. Bir rapor sunarak mevcut lekeler olduğunu, lekelerden örnek alınıp maktul ve sanıkların DNA’sı ile karşılaştırılırsa ek delil şansı olacağını belirttik. Bazı kurumuş lekeler adli tıpta uzun yıllar biyolojik incelmeye uygundur. Mahkeme heyeti uygun buldu ve olay yerinde biyolojik inceleme yapılacak.”

İlginizi çekebilir:  Şule Çet davası 16 Ekim'e ertelendi

ZORLAMA OLDUĞU ORTADA

Bu incelemenin bir yıl önce yapılmamasının sebebinin polis telsizinden “intihar” olarak anons edilmesi olduğunu belirten Kar, “Delilleri değerlendirdiğimizde bir cinsel ilişki olduğu ve istemli olmadığı ortaya çıkıyor” dedi.

Kar, Şule Çet’in cinsel saldırıya uğramadığı, olay yerine gelmeden önce cinsel ilişkisi girdiği iddialarına ilişkin de “Şule’nin plazada bulunduğu saat ile örneğin alındığı saat arasında geçen süreyi düşündüğümüzde bunun bir gün önce değil o gün gerçekleşmiş bir ilişki olduğu kanaatine vardım” dedi.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,300AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

İBB önünde fayton eylemi: Faytonlar, atlar için kölelik demektir

birgun.net -
Hayvan Hakları Savunucuları Saraçhane’deki İstanbul Büşükşehir Belediyesi (İBB) binası önünde Adalar’daki atlı...
Devamını Oku

Tunç Soyer’den belediye personeline mesaj: Çalışma odalarınıza benim değil çocuklarınızın resimlerini asın

BİRGÜN İZMİR -
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediye hizmet binalarındaki çalışma odalarına görevdeki...
Devamını Oku

Muhterem İnce’nin FETÖ suçlamasına Ankara Barosu’ndan yanıt

birgun.net -
Ankara Barosu’nun FETÖ operasyonunda gözaltına alınan bazı kişilere işkence yapıldığı yönündeki raporuna,...
Devamını Oku

İzmir’de hekime şiddet uygulayan saldırgan tutuklandı

birgun.net -
İzmir’in Bayraklı İlçesi’ne bağlı Yamanlar’da 20 nolu Aile Sağlığı Merkezi’nde (ASM) Aile...
Devamını Oku

Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Kültürpark’a taşınmasını Rektörlük de doğruladı

BİRGÜN İZMİR -
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı binalarının İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin,...
Devamını Oku

Reyhanlı’daki patlamaya ilişkin tutuklu sayısı 6’ya yükseldi

birgun.net -
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, bir otomobilde meydana gelen patlamanın ardından tutuklu sayısı 6'ya...
Devamını Oku

Kız çocuğunu cinsel istismara maruz bırakan ve tehdit eden erkek tahliye edildi!

birgun.net -
Kayseri'de, sosyal medyadan tanıştığı 17 yaşındaki H.Ö'yü cinsel istismara maruz bıraktıktan sonra ailesine anlatmakla...
Devamını Oku

ABD Çalışma Bakanı Alexander Acosta istifa etti

birgun.net -
ABD Çalışma Bakanı Alexander Acosta'nın istifa ettiği duyuruldu.ABD...
Devamını Oku

Deniz Akkaya’dan Cengiz Semercioğlu’na rüşvet tepkisi

birgun.net -
Magazin yazarı Cengiz Semercioğlu, kızıyla bikinili poz veren model Deniz Akkaya’yı eleştirdi....
Devamını Oku

PUBG teknik direktörlüğü için ilanlar açıldı

birgun.net -
Battle Royale dünyasının sevilen oyunu PUBG'de profesyonelleşenler teknik direktörlük ilanı açarak para...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi