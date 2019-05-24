İkinci küresel eylem: İklim savaşçıları vazgeçmiyor

KARDELEN TATAR

İklim değişikliğine karşı yetkilileri harekete geçmeye çağıran çocuklar 15 Mart’ın ardından bugün ikinci küresel eylemlerini yapacak. 114 ülkede, bin 400 şehir ve kasabada ikinci defa iklim için okul boykotuna çıkacak olan gençler katılımın bu sefer daha fazla olacağını düşünüyor. İlk küresel okul boykotunda toplamda 1 milyon 400 bin çocuk okula gitmemişti.

Fridays for Future’un (Gelecek için Cumalar) bildirdiği sayılara göre, iklim boykotuna en fazla şehir ve kasabayla katılan ülkeler Almanya, ABD, Birleşik Krallık ve İsveç olmuştu. İsveçli Greta Thunberg’in başlattığı iklim eylemlerine Türkiye’den de İstanbul başta olmak üzere birçok ilde destek veren çocuklar okula gitmemişti.

İstanbul’da geçen sefer Bebek Parkı’nda toplanan çocuklar bu defa Maçka Sanat Parkı’nda bir araya gelecek. Genç aktivistler, enerji politikalarının değişmesini, sera gazı emisyonlarının acil önlemler ile azaltılmasını ve Paris Anlaşması’nın ortaya koyduğu 1,5 C derece hedefi için ülkelerin hemen şimdi harekete geçmesini talep ediyor. İstanbul’un yanı sıra Samsun, Ankara, Ayvalık ve Antalya’da da eylemler yapılacak.

Öğrencilerin üçüncü eyleminin ise 23 Eylül’de toplanacak olan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Eylemi Zirvesi’nin öncesi olan 20 Eylül tarihinde yapılması bekleniyor. Greta’nın bugünkü eylemde bu tarihi açıklayacağı da düşünülüyor. Toplantıda gündeme alınacak olan iklim eylemleri için BM tarafından liderlere yapılan çağrıda “somut önerilerle gelinmesi” var.

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Bazı iklim eylemcilerinin açıklamaları şöyle:

Atlas Sarrafoğlu-İstanbul

Paris Anlaşması’nı parlamentodan geçirmelerini istiyorum. Bunun bütün dünyada kabul edilmesi gerek. Kutuptaki buzulların erimesi ve kutup ayılarının yaşayacak yerlerinin azalması fark ettiğim en net şey ve bu beni oldukça üzüyor. Okyanustaki adalar deniz seviyesinin altında kalıyor. Okuldaki eğitimimizde de küresel ısınma konusu yok ama olmalı. Temiz havası olan, insanların petrolle işinin olmadığı, araçların fosil gazlarla çalışmadığı, kutupların erimediği, adaların yok olmadığı ve doğanın büyük yer tuttuğu bir dünya hayal ediyorum.

Jakob Blasel, Fridays for Future Almanya:

Bir sonraki Avrupa Parlamentosu iklim kriziyle başa çıkabilme ve benim kuşağımın geleceğini kurtarabilme ihtimaline sahip muhtemelen son parlamento olacak. Ama politikacılar bu kriz karşısında harekete geçmiyor ve geleceğimizi feda ediyor. Dolayısıyla, iklim değişikliğini Avrupa seçimlerinin temel konusu yapmaktan başka bir çaremiz yok.

Noga Levy-Rapoport, Birleşik Krallık Öğrenci İklim Ağı

İklim çöküşü bizim bildiğimiz şekliyle gezegenimize ve üzerindeki yaşama ciddi bir tehdit oluşturuyor. Bu krizi gereken şekilde ele alabilmemiz için, eğitim kurumlarımızın bugünün öğrencilerini hem adil bir dönüşümün başını çekmeye, hem de değişen bir dünyaya hazırlayan bu eğitim mekânlarını barındıran birer sürdürülebilirlik merkezi olması gerekiyor.

Joe Brindle, Birleşik Krallık Öğrenci İklim Ağı

İklim krizi okullarda hemen hemen hiç öğretilmiyor ve günümüzün en acil konusu olmasına rağmen çoğu zaman daha ziyade bir değerlendirmeymiş gibi ele alınıyor. Eğitim sistemimizin 21. yüzyılı yakalamasının zamanı geldi.