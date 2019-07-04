İklim aktivisti çocuklarla protokol

Kardelen Tatar

İklim krizine karşı mücadele başlatan iklim aktivisti çocuklar BirGün ile protokol imzaladı.

Gazetenin İstanbul Gayrettepe’deki merkezini ziyaret eden ve burada taleplerini yazı işlerine ileten çocuklar, Yeşil BirGün’e de düzenli aralılarla yazı yazacak ve içerik hazırlayacak.

İklim aktivisti çocuklar adına Ege Edman, Güney Deniz Teke ve Yağmur Ocak’ın bulunduğu toplantıya, çocukların aileleri de katılarak onlara destek verdi. İklimin artık “kriz” halini aldığını ve dünyamızın insanlar tarafından “ısıtıldığını” vurgulayan konuşmalar yapan çocuklar, BirGün’e de desteği dolayısıyla teşekkür etti.

Çocuklar yazılarıyla Yeşil BirGün’de

Çocukların talepleriyle oluşturulan ve BirGün’ün imzaladığı protokolde yer alan talepler şöyle:

Haberlerde “küresel ısınma” yerine “küresel ısıtma”, “iklim değişikliği” yerine “iklim krizi” kullanılacak,

İklim kriziyle ilgili hem Yeşil BirGün’de hem de internet sitesinde daha fazla içerik hazırlanacak,

Yeşil BirGün’de “Mozaik kuyruklu fare” ismi ile bizlerin yazılarına yer verilecek.

Ne olmuştu?

16 yaşındaki Greta Thunberg’in geçen yılın ağustos ayında İsveç’te başlattığı ‘iklim için okul grevi’ bütün dünyaya yayıldı. 100’ü aşkın ülkede harekete geçen çocuklara Türkiye’den de katılım oldu. Cuma günleri yapılan ve Türkiye’de ilki 15 Mart’ta gerçekleştirilen iklim grevi (FridaysForFuture) okullar tatil sürecine girene dek sürdü. Öğrenciler, gelecek dönem grevlerini yeniden başlatacak.