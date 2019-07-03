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03.07.2019
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İklim değişikliği hasta ediyor

İklim değişikliğinin sebep olduğu aşırı sıcaklar ve nem hayatı olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, aşırı sıcakların sağlığı olumsuz etkilediğini kaydederken yetkililerin toplumsal önlemler alması gerektiğinin altını çiziyor. Betonlaşmanın önlenmesi ve yeşil alanların artırılması sıcakla mücadelede uzun vadeli önlemler arasında yer alıyor

DİLARA ŞİMŞEK DİLARA ŞİMŞEK

İklim değişikliği 21. yüzyılın en büyük küresel sağlık tehdidi olarak tanımlanıyor. Küresel iklim değişikliği ile sıcak dalgalarının da sıklığı, süresi ve yoğunluğu artıyor. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu pek çok ülke için sıcağın, hastalık ve ölüm sayılarında neden olduğu doğrudan artış, birincil sırada önem taşıyor.

İstanbul Politikalar Merkezi Kıdemli Uzmanı ve İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü Dr. Ümit Şahin tarafından hazırlanan ‘Sıcak Dalgaları: İklim Değişikliğiyle Artan Tehdit Ve Sıcak-Sağlık Eylem Planları’ adlı raporu açıklandı.

İklim değişikliğinin insan sağlığı ve yaşamına etkilerinin incelendiği rapora göre, iklim değişikliğinin aşırı sıcaklar, sel, fırtına, orman yangınları ve kuraklık üzerinde doğrudan etkileri bulunuyor. İklim değişikliğinin halk sağlığı sorunlarına yol açan dolaylı etkileri ise hastalıkların yayılması, hava kirliliği, su kıtlığı ve gıda güvenliğinin tehlikeye girmesine bağlı hastalıklar, beslenme bozuklukları ve açlık, göçler ve zihinsel sağlığın bozulması olarak sıralanıyor.

Rapora göre, aşırı sıcaklar ölüm ve hastalık sayılarında artışa neden olurken,

• Yaşlılar,

• Kronik hastalığı olanlar,

• Çocuklar,

• Kadınlar,

• Açık havada ağır işlerde çalışanlar,

• Hareketliliği kısıtlı olanlar risk gruplarında yer alıyor.

Bakanlık önlem almalı

Halk sağlığının geliştirilmesi için başlıca görevin Sağlık Bakanlığı’nda olduğunu aktaran Dr. Şahin, bakanlığın alması gereken toplumsal önlemleri şöyle sıraladı:

• Yazın en sıcak dönemi başlamadan eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmalı.

• Sağlık çalışanları sıcak dalgaları ve etkisi konusunda bilgilendirilmeli.

• Toplum, medya aracılığıyla bilgilendirilmeli.

• Evsizler uygun mekânlarda barındırılmalı.

• Yalnız yaşayan yaşlılara ev ziyaretlerinde bulunulmalı.

Yeşil alanlar artırılmalı

Dr. Şahin, Dünya Sağlık Örgütü’nün iklim değişikliği nedeniyle artan sıcak dalgalarının sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine karşı ulusal ve bölgesel düzeyde ‘Sıcak-Sağlık Eylem Planlarının’ hazırlanmasını ve uygulanmasını tavsiye ettiğini ifade etti

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“Türkiye’de henüz böyle bir plan bulunmuyor. Planların hazırlanması için şehre veya bölgeye özgü sıcak dalgası uyarı eşiklerinin belirlenmesi ve hangi bölgelerde risk gruplarının yoğunlaştığı bilinmeli ve buna göre önlem alınmalı” diyen Dr. Şahin, ısının azaltılması için uzun vadeli şu önlemleri sıraladı:

• Daha fazla betonlaşmanın önlenmesi.

• Ormanların ve yeşil alanların korunup artırılması.

• Kaldırımlar, yollar ve çatıların serinlemeyi sağlayacak toprak ve bitkilerle kaplı alanlar oluşturulması.

• Ortak kullanım alanlarında gölge oluşturacak ağaçların artırılması.

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Sıcak çarpmasına müdahale edilmeli

Sıcak çarpması belirtileri:

• Ciltte kırmızı ve kaşıntılı döküntüler.

• Bacaklar ödem ve şişlik.

• Ayağa kalkınca görülen tansiyon, bayılma, bilinç kaybı

• Sıcak bitkinliği (Aşırı susama, halsizlik, gerginlik, kuvvetsizlik, huzursuzluk) Müdahale edilmeyen veya aşırı sıcağa maruz kalmanın daha uzun sürdüğü durumlarda ölüme neden olan sıcak çarpması yaşanabilir.

Bu durumda kişi;

• Serin ortama alınmalı,

• Vücudu soğutulmalı.

• Giysileri çıkarılıp yere yatırılmalı ve ayakları yükselterek, sıvı takviyesi yapılmalı.

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