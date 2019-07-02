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03.07.2019
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‘İklim değişikliği nedeniyle 2030’a kadar 80 milyon iş kaybı yaşanacak’

birgun.net birgun.net

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) yayınladığı yeni bir raporda, iklim değişikliğiyle gelen ısı stresindeki artış nedeniyle 2030 yılı itibariyle istihdamda ve ekonomide büyük bir kayıp yaşanacağı belirtiliyor.

Rapora göre, iklim değişikliğinden en fazla tarım ve inşaat gibi açık havada çalışmayı gerektiren sektörler etkilenecek ve özellikle de yoksul ülkeler bu durumla baş etmekte çok zorlanacak.

Sputnik‘in aktardığı habere göre, ILO uzmanları, küresel ısınma ve ısı stresindeki artışın çalışma yerleri ve üretim üzerindeki etkisini araştırdıkları çalışmanın sonucunu Cenevre’de açıkladı. Araştırmanın sonuçlarının sıralandığı raporda, 2030 yılında 80 milyon iş kaybı olacağı ve bununla gelecek olan ekonomik kayıpların mali değerinin 2,4 trilyon doları aşacağı kaydedildi.

Küresel çapta hava sıcaklığındaki mevcut artışın 1.5 santigrat derece olduğu verisinden yola çıkan uzmanlar, bu artışın 3 dereceyi bulabileceğine dikkat çekiyor ve bunun sonucu olarak da çeşitli sektörlerde ciddi kayıplar yaşanacağı uyarısında bulunuyor.

Araştırmanın sonuçlarına göre küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle gelecek çalışma saati kaybının yüzde 60’ı tarım sektöründe yaşanacak. Bunu yaklaşık yüzde 19 kayıp oranıyla inşaat sektörü takip edecek.

ILO’nun araştırma bölümü başkanı ve raporun baş yazarı Catherine Saget bu durumdan en fazla Asya ve batı Afrika ülkelerinin etkileneceğine dikkat çekiyor.

‘İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN CİDDİ BİR SONUCUDUR’

Saget, “Isı artışının işgücü verimliliğine etkisi, değişen yağmur düzenleri, deniz seviyelerinin yükselmesi ve biyolojik çeşitliliğin kaybı gibi diğer olumsuz etkileri olan iklim değişikliğinin ciddi bir sonucudur” ifadelerini kullandı.

Saget’in aktardığına göre ayrıca, ısı stresinin dünya ortalamasının üzerinde olduğu Afrika’da iş kaybı da dünya ortalamasından fazla olacak.

Öte yandan Saget, ayrıca varlıklı ve gelişmiş ülkelerin de ısı stresinden etkileneceği ancak yoksul ülkelerdeki kadar zarar görmeyeceğini vurgulayarak “Isı artışının yaratacağı ekonomik sıkıntılara ek olarak, yüksek gelirli ve düşük gelirli ülkeler arasındaki fark daha da artacak ve çalışma koşulları daha da kötüleşecek” dedi.

ILO uzmanları ve yetkilileri elde ettikleri sonuçlar çerçevesinde hükümet yetkililerine seslenerek bu sorunla baş edebilmek için gereken önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

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